HDP Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan ve Afrin operasyonuna atıfla '...Türk devleti Afrin'e saldırıyor çünkü Kürtlere ve Kürt kazançlarına aykırı...' ifadeleri yer alan İngilizce metin ve yaralı bir çocuk fotoğrafı içeren paylaşımları nedeniyle TCK'nın 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.