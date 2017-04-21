HDP Milletvekili Aydoğan tahliye edildi
Diyarbakır'da tutuklu yargılanan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan, bugün görülen davada adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
- DHA
4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, adli kontrol kararı ile tahliye edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.