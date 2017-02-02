Son Dakika... HDP Milletvekili Feleknas Uca hakkında zorla getirilme kararı verildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya katılmadığı gerekçesiyle, zorla getirilme kararı verildi.
- DHA
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve yaptığı konuşma nedeniyle 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya başlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Feleknas Uca katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, sanık avukatının yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Sanık Feleknas Uca'nın mahkemeye zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
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