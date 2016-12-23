HDP’den gözaltı provokasyonu

HDP’li Pervin Buldan’ın gözaltına alındığı bilgisi asılsız çıktı. Buldan’ın kendisine yapılan tebligatı çarpıtarak gözaltı şeklinde kamuoyuna yansıttığı anlaşıldı. Sosyal medya hesabından gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapan Buldan’ın gözaltına alınmadığı, polisin Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir çağrısını tebliğ etmek üzere evine gittiği belirlendi. HDP Genel Merkezi de Buldan’ın gözaltına alındığına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunurken mahkeme çağrısı alan Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi’ne gitti. Buldan, Bakırköy Adliyesi’nde söz konusu mahkeme çağrısı ile ilgili ifade verdi.

12 HDP’Lİ TUTUKLU

Daha önce aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 12 HDP’li milletvekili tutuklanmıştı. Diyarbakır milletvekilleri

Ziya Pir ve İmam Taşçıer ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çıkarıldıkları mahkemelerce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ise yurt dışında oldukları için gözaltı kararı uygulanamamıştı.

ADLİYEYE YALNIZ GELDİ

Polisin tebligatını gözaltına alındığı şeklinde çarpıtarak kamuoyunu yanıltmasından sonra ortaya çıkan görüntüler de Buldan’ın yalanını gözler önüne serdi. Adliyenin giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamera kayıtlarında Pervin Buldan’a herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadan kendiliğinden adliyeye giriş yaptığı görülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltı işleminin söz konusu olmadığını, emniyet güçlerinin mahkeme çağrısını verip kapıdan döndüğünü, Buldan’ın adliyeye tek başına gittiğini belirtti.