HDP'den terörist fotoğraflarıyla 'hayır' kampanyası

Eskişehir'de yürek burkan görüntü

Eskişehir’de etkili olan şiddetli soğuklar sebebi ile yer yer donan Porsuk Çayı üzerine atılan yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışırken buz tabakası arasında sıkışarak hayatlarını kaybeden çok sayıda güvencinin acı görüntü yürek burkuyor.