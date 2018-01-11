Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

HDP'li Abdullah Zeydan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA