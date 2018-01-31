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HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te hadsiz ifadeler

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını isteyen HDP'li Ertan, operasyonların devamında Anadolu'ya cenazelerin gelmeye devam edeceğini söyledi.

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Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerde milletvekilleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüşlerini açıkladı.
 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yaptığı bilgilendirmeden sonra kürsüye çıkan bazı vekiller harekata destek verirken bazı vekiller de operasyonların durmasını istedi.
 
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den Zeytin Dalı Harekatı'na gelen tepki, dinleyenleri şaşırtmadı.
 
"CENAZELER GELMEYE DEVAM EDECEK"
 
Kürsüye çıkan HDP Van Millletvekili Bedia Özgökçe Ertan; operasyonların hemen durmasını gerektiğini belirterek, "Afrin operasyonu devam ettikçe bu ülkenin halkı daha da yoksullaşacak, Anadolu’nun o yoksul evlerine cenazeler daha fazla gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
 
"MİLYONLARCA DOLAR BEDEL..."
 
Küstah bir şekilde tehditvari açıklamalar yapan HDP'li vekil, "Afrin için kalkan her uçağın, atılan her bombanın binlerce, milyonlarca dolar maliyeti vardır." diye konuştu. (Güneş)

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