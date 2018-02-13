HDP’li Buldan ve Önder için soruşturma 

Ankara Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Ankara’daki HDP Kongresinde terör örgütü liderinin posterinin açılması, meşru şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile örgüt liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlatıldı.