HDP’li Buldan ve Önder için soruşturma
Zeytin Dalı Harekatı’nı sivil Kürt halkına yönelik yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan HDP’li Milletvekilleri Pervin Buldan ve terör örgütü liderine selam gönderen Sırrı Süreyya Önder hakkında, soruşturma başlatıldı.
- MERVE GÜLEÇ ANKARA
Ankara Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Ankara’daki HDP Kongresinde terör örgütü liderinin posterinin açılması, meşru şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile örgüt liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlatıldı.
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