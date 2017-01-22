Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Hakkari Milletvekili Irmak hakkında hazırlanan iddianame, 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 14-15 Kasım 2015'te Demokratik Toplum Kongresi (DTK) organizesinde bütün delegelerin katılımıyla Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sümerpark Resepsiyon salonunda düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na katılan Irmak'ın, terör örgütü PKK'nın yayın organlarından bir televizyon programına canlı bağlanarak Cumhurbaşkanına Kürtçe hakaret içeren beyanlarda bulunduğu bildirildi.

Irmak'ın yaptığı konuşma içeriğine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatılan iddianamede, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi içeren fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi.

İddianamede, 20 Mayıs 2016'da 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Irmak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilirken, soruşturma dosyasının Bakanlık vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından cumhuriyet başsavcılığına sunulduğu ifade edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Irmak'ın ifadesinin alındığına yer verilen iddianamede, Irmak'ın suçlamaları kabul etmediği ve açıklamalarının eleştiri maksadıyla değerlendirilmesi gerektiğini beyan ettiği ancak atılı olan suçu işlediğinin dosya kapsamındaki tüm delillerden anlaşıldığı belirtildi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyeti halinde TCK'nın ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.