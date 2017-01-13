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HDP'li Nursel Aydoğan'a hapis cezası

HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • İHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.  

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