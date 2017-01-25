HDP'li Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım serbest bırakıldı
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. 2 HDP'li vekil ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
- AA
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, haklarındaki "zorla getirme" kararı uyarınca gözaltına alındı.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlemeye gelen Yıldırım ve Baydemir, duruşma salonunda haklarında "zorla getirme kararı" bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
2 HDP'li milletvekilinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti.
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