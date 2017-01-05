HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP Milletvekili Altan Tan "Şahıs olarak başkanlık sistemi ile bir kaygım yok" dedi. CHP ve marjinal Türk solunun buna karşı olduğunu belirten Tan, Anayasa değişikliğine "evet" diyeceğinin sinyalini verdi.

Hikmet Genç, Tan'ın açıklamarıyla ilgili "Altan Tan evet der ama zaten. Tan vizdanlı adamdır ve Allahtan korkar" ifadesinde bulunurken Ersoy Dede ise "Altan Tan, benim için hayal kırıklığıdır. HDP'de sivil siyasetin önünü açacak bir zekada olarak da görmüştüm HDP'ye katıldığı zaman" görüşünde bulundu.