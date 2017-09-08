Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuğluk'un ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Sanık avukatlarından Levent Kanat, 2 dava arasında bağlantı olduğu gerekçesiyle dosyanın "Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ana DTK dava dosyasıyla birleştirilmesini" talep etti.

Dava dosyasında polisler tarafından hazırlanan bazı tutanakların hukuka aykırı düzenlendiğini iddia eden Kanat, kaçma durumunun söz konusu olmadığını ve müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Avukat Nuray Özdoğan da dosyadaki dijital kayıtların ham hallerinin, savunmalarını hazırlamaları için kendilerine verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, taleplerin dosyaya yenilik katmayacağını belirterek, esas hakkındaki görüşünü açıklamak istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağını karara bağlayarak talepleri reddetti.

Ardından savcıya esas hakkındaki görüşü soruldu. Savcı Cenikli, terör örgütü PKK'nın kuruluşu ile yapılanmasından bahsetti ve DTK'nın PKK/KCK ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Tuğluk'un, DTK'yı temsil eden eş genel başkan olarak görev yaptığı, DTK çalışmaları kapsamında birçok etkinlik düzenlediği ve örgütsel nitelikli eylemlere katıldığını belirten Cenikli, "Tuğluk'un, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığını" kaydetti.

Savcı Cenikli, Tuğluk'un, "eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de dikkate alınarak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini ayrıca müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tuğluk'un tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 ayaklı örgüt şeması içerisinde faaliyet yürüttüğü, Öcalan'ın talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu belirtilmiş, DTK yöneticisi Tuğluk'un da bu kapsamda PKK'ya yakın yayın organlarına söylemler verdiği, terörist cenazelerine katıldığı ifade edilmişti. İddianamede, Tuğluk'un "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Dava yetkisizlik kararıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya gönderilmişti.