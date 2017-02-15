HDP'li vekil Ferhat Encü için tahliye kararı
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.
- DHA
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.
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