HDP'li vekil Ferhat Encü için tahliye kararı

FETÖ elebaşı Gülen'in yazışmaları deşifre edildi

Türkiye aleyhtarı internet siteleriyle mücadele ettiğini açıklayan bir hack grubu, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait olan mail yazışmalarını deşifre etti. Devletin ilgili kurumlarına teslim edilen yazışmalarda ise uluslar arası basın kuruluşlarının olması da dikkat çekti.