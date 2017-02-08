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HDP'li vekil için yakalama kararı çıkarıldı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

  • DHA
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Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında açılan 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Kamu görevlisine hakaret' davalarının duruşmasına çağrılmasına rağmen gitmeyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yakalama kararı çıkarttı. 

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