HDP'li vekil için yakalama kararı çıkarıldı
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.
- DHA
Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında açılan 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Kamu görevlisine hakaret' davalarının duruşmasına çağrılmasına rağmen gitmeyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yakalama kararı çıkarttı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.