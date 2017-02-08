Son Dakika HDP'li vekile 81 yıla kadar hapis istemiyle dava
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında tutuklu olduğu soruşturmadan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- DHA
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında tutuklu olduğu soruşturmadan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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