HDP’yle ittifak için vekillik rüşveti CHP'yi karıştırdı

CHP’nin 9-10 Mart tarihleri arasında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği Tüzük Kurultayı’nda yaşanan kavganın arka planına ulaşıldı. Özellikle ön seçim maddesiyle ilgili tartışmaların yaşanacağını önceden öngören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan’ı bu işi çözmesi için görevlendirdi. Tezcan hemen il başkanlarının içerisinde olduğu bir Whatsapp grubu oluşturdu. 52’nci Madde görüşülürken verilen aranın ardından Tezcan ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi il başkanları bir toplantı gerçekleştirdi. Tezcan'ın daha sonra 52’nci Madde’nin görüşülmesi sırasında yaşadığı tartışmanın ardından yapılan pazarlığın arka planı da deşifre oldu.



Birinci sıra sözü



Tezcan, “Tüzüğün onaylanması halinde sizleri birinci sıradan yazacağız” dedi. İl başkanları ise, “Bizim orada CHP’ye oy çıkmıyor. Çoğu ilde yüzde 5’i geçemiyoruz. Oradan aday olsak ne olacak” yanıtını verdi. Bunun üzerine Tezcan, “Seçimlerde HDP’yle ittifak yapacağız. Sizleri birinci sıradan yazacağız. Bundan şüpheniz olmasın. İkinci sıradan ise HDP’lileri yazdıracağız” diyerek ağzındaki baklayı çıkarmış oldu.



'İttifak' tüzüğe girdi



Siirt İl Başkanı Nevaf Dilek’in öneresiyle CHP’nin tüzüğüne ‘İttifak’ kelimesi girdi. Dilek önergeyi verdikten sonra Bülent Tezcan’ın içerisinde olduğu whatsapp grubuna “Abi akşam konuştuğumuz konu tamam” şeklinde bir mesaj yazdı. Dilek'e 15 il başkanı destek verdi.



Tezcan açıkladı



Tüzüğün onaylanması ardından açıklama yapan Bülent Tezcan, ittifaka ihtiyaç olduğunu söyledi. Tezcan, parti tüzüğünde 16 Nisan referandumuyla yapılan anayasa değişikliğiyle girilen yeni dönemin gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.



Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan HDP'yi ziyaret etmişti.



(Akşam)