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Hedef saptýrma amaçlý not çýktý

Rus elçi Karlov’un katili Mevlüt Altýntaþ’ýn arkasýnda bir not býraktýðý tespit edildi. Notta “ABD ve Rusya’nýn sonu yakýndýr. Artýk kýyam vaktidir” yazdýðý öðrenildi. Tamamen dikkatleri baþka yöne çevirme amaçlý hazýrlandýðý deðerlendirilen notta Altýntaþ'ýn Arap aksaný ile “Allahu Akbar” diye yazmasý çeliþkili bulundu.

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Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca Karlov’un katili Mevlüt Mert Altýntaþ’ýn, arkasýnda bir not býraktýðý tespit edildi. Tamamen dikkatleri baþka yöne çevirme amaçlý hazýrlandýðý deðerlendirilen notta, Aydýn doðumlu Altýntaþ’ýn Arap aksaný ile “Allahu Akbar” diye yazmasý çeliþkili bulundu. Eylemin “Allah’ýn kelamýný yükseltmek” amaçlý yapýldýðý vurgulanan notta, Ýslama karþý açýlan en vahþi Haçlý savaþýnýn yaþandýðýndan bahsedildi. Notta, “ABD ve Rusya’nýn sonu yakýndýr. Artýk kýyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksýnýz” denildi.

Saldýrganýn kaldýðý evde yapýlan evde mizansen notla sýnýrlý olmadýðý belirlendi. Arap asýllý bir yazarýn kitabý ve not dýþýnda ciddi bir bulguya rastlanýlmadýðý ileri sürüldü. Bulunan tek dini içerikli kitapla saldýrganýn radikalleþmesinin mümkün olmayacaðý, bunun ancak saldýrýnýn arkasýndaki güçleri gizlemek amaçlý kurgulanarak evde bulundurulduðu üzerinde duruluyor.  

 

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