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Hedef siviller değil terör

Afrin operasyonunda görev alan Mehmetçik, zırhlı araçlarına operasyona adını veren “Zeytin Dalı”nı takarak ‘Hedefimiz terör örgütleri, amacımız sivillerin korunması ve barış’ mesajı verdi.

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Namlularına zeytindalı takan askerleri 24 ekibinden Umut Erol ve kameraman Ahmet Korkmaz görüntüledi. 24 ekibinin, ailesine ve Türkiye’ye mesajını sorduğu tank sürücüsü Mehmetçik, canlı yayında “Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez, dualarını eksik etmeyin” dedi.

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