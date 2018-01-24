Hedef siviller değil terör

Namlularına zeytindalı takan askerleri 24 ekibinden Umut Erol ve kameraman Ahmet Korkmaz görüntüledi. 24 ekibinin, ailesine ve Türkiye’ye mesajını sorduğu tank sürücüsü Mehmetçik, canlı yayında “Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez, dualarını eksik etmeyin” dedi.
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