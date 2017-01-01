Şeyhanlıoğlu: Hedef Türk-Rus ittifakı

Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye ve Rusya’nın ittifakıyla ortaya çıkan yeni dünya düzenini Star’a anlattı. Suriye’de şu anda inisiyatifin Rusya ve Türkiye’ye geçtiğini vurgulayan Şeyhanlıoğlu, şöyle konuştu: “Yeni bir ittifak sistemi kuruldu ve bu sistemde Türkiye ve Rusya müttefik oldu. Türkiye Batı müttefiklerinden, Rusya da İran’dan ayrıldı. Bunun sonucunda hem bölgede hem de dünyada yeni bir ittifak sistemi ortaya çıktı. Rusya Türkiye’siz Akdeniz’e inemeyeceğini biliyor. Ayrıca İran’ın Akdeniz’den Orta Asya’nın derinlerine kadar varan stratejik Şii kuşağı Rusya’nın aleyhine. Rusya bu nedenle İran’ı bıraktı. Hatta, Lazkiye ve Tartus civarında İran’ın Akdeniz’e ilerlemesine karşı 3-5 kez İran kuvvetlerini (yanlışlıkla!) vurdu.”

MASADA VE SAHADAYIZ

Suriye meselesinde 3 ana aktör olduğunun net olarak ortaya çıktığına dikkati çeken Şeyhanlıoğlu, “Türkiye masadadır, ana aktördür, sahadadır.” ifadesini kullandı. Batı’nın Rusya ve Türkiye arasındaki ittifakı bozmaya çalıştığına dikkati çeken Şeyhanlıoğlu, şöyle devam etti: “Özellikle Rusya’ya karşı yapılan suikastlere dikkat edilecek olursa, bunlar son derece düşündürücü. Son 15 günde Rusya’yı şoke eden 10 saldırı olmuş. ABD ve Batı dünyası, Rusya’nın Türkiye ile Suriye’de inisiyatifi ele almasını engellemek için her yola başvuruyor. Son bir ayda Beşiktaş, Kayseri ve Reina ile devam eden saldırılar da aynı el tarafından yürütülmektedir. Amaç Rusya ve Türkiye’deki toplumsal mozaiğin ve lidere verilen desteğin yıkılmasıdır. Batı; Türkiye’nin güneyinde yeni bir devlet kurmak, yeni bir SykesPicot uygulamak için PYD’ye Türkiye’nin savaş uçaklarına karşı yerden havaya füzeler veriyor.

ASTANA SÜRECİ UMUT OLDU

Astana süreci, Halep’teki sivilleri kurtardı. Rusya ile Türkiye arasında yapılan çalışmalar, Astana’nın alt yapısını oluşturdu. Bu durum da en az 50 bin kişinin ölmesini engelledi. Astana’da gerçekten sahada savaşanlar var; Türkiye, Rusya, İran ve Beşar Esad. Astana’da Beşar’a ve İran’a sözü geçen bir Rusya var. Ayrıca Rusya ile ittifak kurmaya çalışan Türkiye var. Dolayısıyla bu ateşkesin bozulmasını sadece ABD ve Batı yapabilir. Bunu PYD ve DEAŞ üzerinden yapabilirler. Çözümün şu anda tek kapısı Astana’dır.

ESAD KESİN GİDECEK

İki yıl içinde Suriye’de yapılacak bir seçimde Esad gidecektir. Esad’ın tasfiyesi ise Türkiye’nin kazandığı anlamına gelir. Suriye’de, en çok kazanan Rusya’dır, ikinci kazanan Türkiye ve üçüncü kazanan ise İran’dır. Kaybeden, Esad, Suriye halkı ve Batı’dır. SykesPicot’tan beri Arapların üzerine 100 yıldan beri çöken Batı destekli diktatörler, Esad dahil, artık cehennemin dibine gitti. Demokrasiden, çok partili siyasal hayattan, özgürlükten başka bir yol olmadığı net olarak görüldü.

YENİ DÜZENİN İLK ADIMI

Batı’nın Türkiye’ye karşı AB ve NATO’daki iki yüzlülüğü Türkiye’yi bıktırmış durumda. Türkiye ile Rusya, Ortadoğu’da inisiyatifi eline almış durumdadır. Putin ve Erdoğan, çok kuvvetli iki liderlik sergiliyor ve bu yeni bir Ortadoğu ve dünya düzeninin kapılarını açıyor. Erdoğan’ın sıkça eleştirdiği ve “Dünya 5’ten büyüktür” dediği o sistem anlamsızlaştı. Yeni sistemde de Türkiye de Batı’ya rağmen ana aktördür. ”

BATILILAŞMA BİTTİ

Şeyhanlıoğlu, “227 yıllık Batılılaşma sürecinin biz sonuna geldik, Abdulhamid’in ilk kazmayı vurduğu mezarını Erdoğan kazıyor. Bu, Türkiye’nin medeniyet havzasını değiştirmesidir. Türkiye, doğal havzasına kavuştu. 227 YIL sonra su yarığını buldu. 227 yıldır ortalıkta gezen Anadolu, Türk, Kürt, Arap, İslam, Ortadoğu adına ne denirse densin, Doğu medeniyeti Cemil Meriç’in tabiriyle ilk defa ruh ve akıl aynı yolda gidiyor. Erdoğan, durdurulan bir medeniyeti tekrar çalıştırdı” ifadesini kullandı.

225 YILLIK İKİYÜZLÜLÜK

Suriye’nin yeni Ortadoğu için laboratuvar olduğuna dikkati çeken Şeyhanlıoğlu, “Bu beklenmeyen bir tepkiye yol açtı ve Türkiye, Batı siyasal sisteminden çıkıyor. Çünkü Batı, Türkiye’yi benimsemedi. 1789 yılında başlayan süreç Mankurtlaşmaya doğru milleti sürükledi. 227 yıldır ikiyüzlülük yapıyor. NATO, Türkiye’ye yardım etmedi. Tam tersine, El-Bab operasyonu öncesi Rakka operasyon durduruldu ve DEAŞ’a Palmira üzerinden silah verildi. Batı, Türkiye’yi tek kelimeyle yıkmaya çalışıyor” diye konuştu.