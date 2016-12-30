Türkmen Komutan:Hedefimiz Menbiç ve Afrin
Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, Türkiye’nin çabalarıyla sağlanan ateşkese uyacaklarını ancak DAEŞ ve PYD’yi ateşkesin dışında tuttuklarını söyledi.
PYD TERÖR LİSTEMİZDE
El Bab’tan hedeflerinin Afrin ve Menbiç olacağını vurgulayan İsa, “El Bab operasyonu bittikten sonra, PYD terör örgütünün esaretindeki yerleri de özgürleştireceğiz. Bir yönümüz Afrin, bir yönümüzde Membiç olacak. Buraları da onların elinden alacağız. PYD bizim terör listemizde. Çünkü bu devrime insanlar çıkarken, bizde Türkmenler olarak savaşmaya başladığımızda hiçbir zaman Suriye’nin parçalanmasına ve bölünmesi için çıkmadık. Zulüm bitsin diye yola çıktık. Ama onlar rejim ile beraber aynı safta durarak bizlere saldırdı. Suriye’yi bölmeye çalıştı. Bunun için PYD bizim için terörist bir gruptur” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.