Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Türkmen Komutan:Hedefimiz Menbiç ve Afrin

Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, Türkiye’nin çabalarıyla sağlanan ateşkese uyacaklarını ancak DAEŞ ve PYD’yi ateşkesin dışında tuttuklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PYD TERÖR LİSTEMİZDE

El Bab’tan hedeflerinin Afrin ve Menbiç olacağını vurgulayan İsa, “El Bab operasyonu bittikten sonra, PYD terör örgütünün esaretindeki yerleri de özgürleştireceğiz. Bir yönümüz Afrin, bir yönümüzde Membiç olacak. Buraları da onların elinden alacağız. PYD bizim terör listemizde. Çünkü bu devrime insanlar çıkarken, bizde Türkmenler olarak savaşmaya başladığımızda hiçbir zaman Suriye’nin parçalanmasına ve bölünmesi için çıkmadık. Zulüm bitsin diye yola çıktık. Ama onlar rejim ile beraber aynı safta durarak bizlere saldırdı. Suriye’yi bölmeye çalıştı. Bunun için PYD bizim için terörist bir gruptur” ifadelerini kullandı. 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mağaza çalışanı 3 kadın iş çıkışında hayatının şokunu yaşadı

Mağaza çalışanı 3 kadın iş çıkışında hayatının şokunu yaşadı

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

İstanbul'un bilinmeyen fotoğrafları

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA