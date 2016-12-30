Türkmen Komutan:Hedefimiz Menbiç ve Afrin

PYD TERÖR LİSTEMİZDE

El Bab’tan hedeflerinin Afrin ve Menbiç olacağını vurgulayan İsa, “El Bab operasyonu bittikten sonra, PYD terör örgütünün esaretindeki yerleri de özgürleştireceğiz. Bir yönümüz Afrin, bir yönümüzde Membiç olacak. Buraları da onların elinden alacağız. PYD bizim terör listemizde. Çünkü bu devrime insanlar çıkarken, bizde Türkmenler olarak savaşmaya başladığımızda hiçbir zaman Suriye’nin parçalanmasına ve bölünmesi için çıkmadık. Zulüm bitsin diye yola çıktık. Ama onlar rejim ile beraber aynı safta durarak bizlere saldırdı. Suriye’yi bölmeye çalıştı. Bunun için PYD bizim için terörist bir gruptur” ifadelerini kullandı.