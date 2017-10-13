Her dört seçmenden üçü Ak Parti’ye oy vermiş

MAK Araştırma Değerlendirme Danışmanlık A.Ş. tarafından ‘ Sonbahar 2017 Siyasi Gündem Araştırması’ başlığıyla 5-12 EKİM 2017 tarihleri arasında yapılan 30 büyükşehir, 24 il, 158 ilçe de 5 bin 400 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde, Türkiye’de son dönemde iç ve dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin halkın nabzı ölçüldü. “İlk girdiği seçimden (2002›den bugüne) herhangi bir seçimde AK Partiye oy verdiniz m” şeklinde soru yöneltilen seçmenin dörtte üçünün, en az bir kez AK Parti›ye oy verdiği de görüldü. “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıt, Ak Parti 48.8, CHP 25.25, MHP 8.85, HDP 8.22, Meral Akşener’in kurmakta olduğu parti 5.3, ‘diğerleri’ ise 3.58 oldu.

2019’DA YÜZDE 54

2019’deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 54 olması da dikkat çekti. Deneklerin yüzde 48’i ‘Evet, kesinlikle desteklerim’ derken, yüzde 7’si ise ‘Evet desteklerim ama kesin kararım diğer adaylar ortaya çıkınca netleşir’ oldu. Halkın yüzde 72’si TSK’nın sınır ötesini desteklerken, yüzde 71›i de “82 Kerkük, 83 Musul” söylemine destek verdiğini söyledi.

ABD’nin Türkiye’nin stratejik müttefiki ve dostu olup olmadığına yönelik soruya ise halkın sadece yüzde 11’i ‘evet’ yanıtı verirken, yüzde 81’i ‘hayır’ dedi, yüzde 8’i de ‘yorumsuz’ kaldı.