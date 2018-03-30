Her şeye rağmen %7.4 büyüdük, Türkiye’yi durduramadılar

Türkiye ekonomisi büyümede tarih yazdı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 5.4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 11.1’lik bir büyüme rakamını yakalayan Türkiye, son çeyrekte ise yüzde 7.3 büyüdü. Türkiye böylece 2017 yılı tamamında yüzde 7.4’lük bir büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Ayrıca bu büyüme performansı, dünya ticaretinin yüzde 85’ini oluşturan OECD ülkeleri arasında da Türkiye’yi en hızlı büyüyen ikinci ülke pozisyonuna taşıdı. Türkiye’yi OECD ülkeleri arasında Çin’i sollayarak, İrlanda’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

SIFIRCILAR TERS KÖŞE

Geçen yıl Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’ye ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2.9, Dünya Bankası yüzde 3, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yüzde 3.4 ve Moody’s yüzde 2.6 olarak açıklamıştı. Türkiye, yüzde 7.4 ile tüm uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını da ters köşeye yatırdı. Öte yandan Türkiye, bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa’daki borç krizi, Gezi olayları, FETÖ’nün darbe girişimine rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüyor.

BİZE SÜRPRİZ OLMADI

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye’nin büyüme oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Gelişmiş 20 ülkenin arasında en yüksek büyümeyi yakaladık. Bu bir sürpriz değil. Bunun böyle böyle olacağını aylar önce zaten görmüştük. Türkiye 2018 yılı için de orta vadeli planda hedeflediği büyüme oranını tutturmak için gerekli projelerini, hazırlıklarını yapmıştır” dedi.

10 YIL DAHA AB’NİN EN GÜÇLÜ EKONOMİSİYİZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise yaptığı açıklamada “Türkiye büyük ekonomiler içinde Avrupa ekonomisinin en hızlı büyüyen, en dinamik ülkesidir ve önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu durum değişmeyecektir. Bu durumu yerli ve yabancı yatırımcıların mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Mühim olan istihdam yaratan, aşırı borçlanmaya gerek duymayan, makroekonomik dengeleri gözeten dengeli bir yapıda büyümektir ve bu büyümeyi yatırımlarla derinlemesine desteklemektir. Türkiye’nin kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 30’un altında. Türkiye ekonomisi 2017 yılında 1 milyon yeni istihdam yarattı. Belli ekonomist ve çevrelerin iddia ettiğinin tersine, Türkiye ekonomisi yatırım, ihracat, istihdam yaratan ve borçlanmayan bir kompozisyonla dengeli şekilde büyümektedir” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK: Ekonomik reformlar büyümede öncü oldu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede “Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur. Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecek. 2018 yılı ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergeler büyümenin hedeflerimizle uyumlu devam ettiğini gösteriyor” dedi.

FARUK ÖZLÜ: Üretim ve sanayiye destekler sürecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, “2017 yılının sanayi üretiminde, yılın başında iç piyasalarda alınan önlemler, büyümenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmuştur. Yatırım ortamını canlandırmak amacıyla hükümet olarak attığımız ve atacağımız adımlar 2018’de de ekonominin canlanmasına katkıda bulunacaktır” dedi.

LÜTFİ ELVAN: Ekonomimiz güçlü ve kararlı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Elde edilen rakamlar önemli bir başarıdır” dedi. Elvan şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi büyümesi ile G-20 ülkeleri içerisinde zirvede. OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye ekonomisi güçlüdür; kararlı ekonomi yönetimi. dinamik ve üretken özel sektörü ile bu gücünü koruyacaktır. Milletimizin de desteğiyle Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir.”

VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİYORUZ!

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:“G20’nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz, OECD içindeyse 2. konuma yükseldik. Büyüme rakamları ülkemize moral verdi, iş âlemi için umut ve güven kaynağı oldu. Olumsuz beklentilerini ve tahminlerini boşa çıkartmak suretiyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kurumlardan özür dilemiyoruz. Tüm bu tezviratlara kulağımızı tıkadık, ileriye bakarak yeni bir başarı hikâyesi yazdık. Türkiye’ye güvenip yatırıma yapanlar kazandı. Türkiye küresel güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek. Bizler de daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla bu büyümeyi devam ettirmeye kararlıyız.”

-l Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi:“İhracatta olduğu gibi büyümede de devleri geride bıraktık. Yakaladığımız bu güçlü büyümede ihracatçılarımız önemli bir rol oynadı.

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan:“Bu motivasyonla girdiğimiz ve ilk çeyreğini geride bırakmak üzere olduğumuz 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdüreceğini ve en az yüzde 5 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz.”

- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur:“İş dünyası olarak büyük bir gurur duyduk. Türkiye dengeli bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Sektörel bazda spesifik desteklerin gelmesi ile birlikte 2018 yılının ilk iki çeyreğinde çok güzel rakamlarla karşılaşacağımızı umuyoruz."

-Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:“Ekonomi, hükümetin desteği ve reel sektörün azmiyle başarı hikayesi yazdı. Ülkeye ve istikrara güvenin olması, başarıyı getirdi. Ekonomiye teşhis erken konuldu ve tedaviye eksiksiz başlandı.”

-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran: Güçlü büyüme sadece ekonomimizin değil, bölge barışına yapacağımız katkıların ve dünyada gelişen ülkelere karşı duyulan güvenin de teminatıdır. Yüzde 7.4’lük cesur büyümeden, 2018’de de en küçük bir taviz vermeyeceğiz.”

- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir:“2017 yılında G20 ortalamasının yüzde 3.8 olduğu, Çin’in yüzde 6.8, Hindistan’ın yüzde 6.4 büyüdüğü bir yılda Türkiye, yüzde 7.4 ile önemli bir başarıya imza attı. 2017 senesi, yüzde 9.2’lik büyüme performansı sergileyen sanayinin yılı olmuştur.”