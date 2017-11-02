Her yol ‘Kızıl Soros’a çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Osman Kavala, tutuklandı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala’nın tutuklama gerekçesinde ise şok bilgiler ortaya çıktı.

DARBE’DEN TUTUKLANDI

Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı Kavala’nın ‘’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ ve ‘’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

GEZİ’NİN ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın hakimliğe yazığı sevk yazısında Kavala’nın, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin aktif olarak katıldığı Gezi olayları eylemlerinin yöneticisi ve organizatörü olduğu belirtildi. Savcılık Gezi olaylarını FETÖ,PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi örgütlerin içinde yer aldığı bir darbe kalkışması olduğunu vurgulayarak olayların organizatörü olarak Kavala’nın görev aldığını belirtti.

Sevk yazısında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otelde yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden olan Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir şiddet yönetmeleriyle değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı anlatıldı.