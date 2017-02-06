Hesap verebilir Cumhurbaşkanı

Türkiye’ye özgü, yüzde 100 yerli olan Cumhurbaşkanlığı sistemi, meşruiyetini doğrudan seçmenden alan yapısı ile yönetimi, anti-demokratik müdahalelerin odağı olmaktan çıkaracak. Demokratik kurumsallaşmanın ana merkezlerinden biri haline gelecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi, sandıktan meşruiyetini alan ve seçmene karşı siyasi olarak sorumluluk yüklenmiş olan Cumhurbaşkanları ile sadece seçmene hizmet eder hale gelecek. Dolayısıyla halktan destek bulmayan siyasi oluşumlar ve siyasi oyunların iktidara yönelik komplo üretip uygulama alanı bulma imkanı kalmayacak.

Yürütme yetkisinin kullanımında ortaya çıkan sorunların giderileceği yeni sistemde Cumhurbaşkanı, seçimler sonrası, TBMM’nin güvenoyuna ihtiyaç duymadan bakanları atayarak hükümetini kuracak. Bu şekilde sandık iradesi, hükümeti kurmada doğrudan belirleyiciliğini kural haline gelecek. Geçmişte sık sık yaşanan hükümet kurulamaması gibi sorunlar da kökten çözülmüş olacak.

TARTIŞMA BİTECEK

Cumhurbaşkanını güçlü yürütme yetkileri ile donatan, ancak hesap verme yükümlülüğü getirmeyen 1982 Anayasası’nın yarattığı “sorumsuz Cumhurbaşkanı” figürü de yeni sistemle birlikte ortadan kalkacak. Hukuk devleti ilkesi ile çelişen sonuçlar doğuran bu uygulama ile Cumhurbaşkanının yargılanmasına yönelik tartışmalar da sona erecek. Cumhurbaşkanı, demokratik hukuk devleti olmanın gereği olarak görevinden kaynaklı suçlardan dolayı cezai sorumluluk taşıyacak.

YARDIMCI “SORUMLU”

Cumhurbaşkanı ile atanmış Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da cezai sorumluluğa sahip olacaklar. Görevleri bittikten sonra da cezai sorumluluğu taşıyacaklar. Seçimden sonra başkanlık makamı herhangi nedenle boşaldığında, başkanla birlikte seçilen başkan yardımcısı, başkanın yerine geçerek kalan süreyi tamamlaması, ABD dahil bazı ülkelerde sistemin kilitlenmesine yol açarken, Türkiye’de kilitlenme yaşanmayacak. Çözüm için “halk iradesi” devreye sokulacak. Derhal gidilecek seçim ile halk, yeni Cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanı ile Meclis’in karşılıklı seçimleri yenileyebilme yetkisiyle de, yasama ve yürütme arasında ortaya çıkabilecek krizlerin aşılabilmesinin yolları daha kolay bulunabilecek. Her iki kurumun da birbirini yenileme adına seçim kararı alabilmesi, uyumlu işleyen bir sistemi beraberinde getirecek.