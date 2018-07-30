Hesaplaşma günü

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bugün sona erecek. Muhalifler gerekli olan 625 imzayı aştıklarını savunurken, Genel Merkez 530’da kaldıklarını öne sürüyor. Her iki olasılık durumunda da CHP’de büyük bir hesaplaşma ve tasfiye yaşanacak.

Muharrem İnce taraftarlarının 16 Temmuz’da başlattığı ‘olağanüstü kurultay’ için imza toplanması sürecinde sona gelindi. CHP Tüzüğü’ne göre 15 günlük sürede ‘seçimli olağanüstü kurultay’ için gerekli imzaya ulaşılabilirse imzalar, Genel Merkez’e sunulmak ve parti yönetimi de kurultayı toplamak zorunda. CHP’deki gerilim, muhaliflerin yeterli imzaya yaklaştıklarını her açıklamasında biraz daha arttı. Ancak, muhaliflerin, yeterli olan 625 imzayı aştıklarını iddia etmesine rağmen, son güne kadar Genel Merkez’e iletmemeleri kafaları karıştırdı. Genel Merkez ise yeterli imzaya ulaşılamadığını savundu. Genel Merkez bu sayının 530 civarında olduğu ve 30-40 kadar delegenin de imzasını geri çekeceğini öne sürdü.

BASKI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Bu süreçte delegeler üzerindeki ‘imza ver’, ‘imzanı çek’ baskısının tehdit boyutuna kadar vardırıldığı kulislere yansıdı. İmza sürecinin ilk günlerinde rahat davranan Genel Merkez’in, sayının giderek artması üzerine neredeyse adam adama markaja girdiği gözlendi. Genel Merkez’in, imza vermeyen delegelere, yerel seçimlerde makam vaadi ve ‘Belediye Meclis üyeliği’ gibi teklifler sunduğu ifade edildi. Genel Merkez’in, ‘tehdit ve rüşvet’ tekliflerini, muhaliflere imza veren delegelere de önerdiği kulislerde konuşuldu. Genel Merkez ayrıca, il başkanları ve vekilleri de sahaya sürdü. Kurultay karşıtı bildiriler yayımlatarak, imzacıları pes ettirmeye çalıştı. Muharrem İnce de imza çekilmesi ve milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarına karşılık, “Onların da genel başkanı olacağım” duyurusu yaptı. İnce böylece kurultayın toplanması durumunda açıklama yapan vekilleri dışlamayacağı mesajıyla imzacıları olumsuz etkilemelerinin önüne geçmeye çalıştı.

SON ANDA ‘DEĞİŞİM’ SÜRPRİZİ