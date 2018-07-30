Hesaplaşma günü
24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İP’te bugün dananın kuyruğu kopacak. CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için 625 delegenin imzası bugün saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. İP’te de Meral Akşener’in sahnelediği istifa şovu da bugün 15.00’de hesaplaşmaya dönecek.
- ŞERİFE GÜZEL
KAYBEDEN TARAF TASFİYE EDİLECEK!
CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bugün sona erecek. Muhalifler gerekli olan 625 imzayı aştıklarını savunurken, Genel Merkez 530’da kaldıklarını öne sürüyor. Her iki olasılık durumunda da CHP’de büyük bir hesaplaşma ve tasfiye yaşanacak.
Muharrem İnce taraftarlarının 16 Temmuz’da başlattığı ‘olağanüstü kurultay’ için imza toplanması sürecinde sona gelindi. CHP Tüzüğü’ne göre 15 günlük sürede ‘seçimli olağanüstü kurultay’ için gerekli imzaya ulaşılabilirse imzalar, Genel Merkez’e sunulmak ve parti yönetimi de kurultayı toplamak zorunda. CHP’deki gerilim, muhaliflerin yeterli imzaya yaklaştıklarını her açıklamasında biraz daha arttı. Ancak, muhaliflerin, yeterli olan 625 imzayı aştıklarını iddia etmesine rağmen, son güne kadar Genel Merkez’e iletmemeleri kafaları karıştırdı. Genel Merkez ise yeterli imzaya ulaşılamadığını savundu. Genel Merkez bu sayının 530 civarında olduğu ve 30-40 kadar delegenin de imzasını geri çekeceğini öne sürdü.
BASKI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ
Bu süreçte delegeler üzerindeki ‘imza ver’, ‘imzanı çek’ baskısının tehdit boyutuna kadar vardırıldığı kulislere yansıdı. İmza sürecinin ilk günlerinde rahat davranan Genel Merkez’in, sayının giderek artması üzerine neredeyse adam adama markaja girdiği gözlendi. Genel Merkez’in, imza vermeyen delegelere, yerel seçimlerde makam vaadi ve ‘Belediye Meclis üyeliği’ gibi teklifler sunduğu ifade edildi. Genel Merkez’in, ‘tehdit ve rüşvet’ tekliflerini, muhaliflere imza veren delegelere de önerdiği kulislerde konuşuldu. Genel Merkez ayrıca, il başkanları ve vekilleri de sahaya sürdü. Kurultay karşıtı bildiriler yayımlatarak, imzacıları pes ettirmeye çalıştı. Muharrem İnce de imza çekilmesi ve milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarına karşılık, “Onların da genel başkanı olacağım” duyurusu yaptı. İnce böylece kurultayın toplanması durumunda açıklama yapan vekilleri dışlamayacağı mesajıyla imzacıları olumsuz etkilemelerinin önüne geçmeye çalıştı.
SON ANDA ‘DEĞİŞİM’ SÜRPRİZİ
Sert geçen sürecin sonunda tüzükte yer alan 15 günlük sürenin sonuna gelindi. CHP Tüzüğü gereği imzaların ulaşmasının ardından da 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. İmzaların bugün saat 17’den sonra Genel Merkez’e iletilme süreci başlayacak. Parti tüzüğünde, imzaların Genel Merkez’e sunulmasının ardından, ‘imzaların geri çekilmesi’nin bir anlam ifade etmeyeceği belirtiliyor. Hem imzacıların, hem de Genel Merkez’in, bu süreçten sonra olayı mahkemeye taşıyabileceği de kulislerde dile getiriliyor. Öte yandan değişim sinyali veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayarak bu yönde adım atabileceği bildiriliyor. İmzaların sunulmasından sonra eğer muhalifler, 625 imzaya ulaşamazsa büyük bir tasfiye operasyonuna uğrayacağı öne sürülüyor. Muhalefetin imzaları toplaması ve olağanüstü kurultayın toplanması durumunda CHP’de büyük bir hesaplaşma yaşanacağı belirtiliyor.
ŞOV BİTTİ TEMİZLİK ZAMANI
Meral Akşener ile İP’lilerin bir hafta boyunca sahnelediği istifa şov, bugün saat 15.00’de Başkanlık Divanı toplantısıyla sonuçlanacak. Toplantıda, olağanüstü kurultay kararının netleştirileceği, kongrede de büyük bir temizliğe girişileceği belirtiliyor.
Seçimlerin ardından partisinin Afyonkarahisar’daki istişare toplantısında kendisine yönelik eleştiriler üzerine toplantıyı terk ederek, genel başkanlığı bıraktığını ilan eden İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, evinin önünde yaptığı açıklamayla dönüş sinyali verdi. Görevine dönüş kararını da bugün yapacağı Başkanlık Divanı toplantısında dile getireceği tahmin ediliyor. Akşener’in, daha önce Twitter’dan duyurduğu olağanüstü kurultay kararıyla ilgili tavrını da Başkanlık Divanı toplantısında netleştirmesi bekleniyor. Akşener’in dönmesi için ısrarcı olan ekibin önde gelen isimlerinden Koray Aydın’ın aksine, Akşener’in bunca süredir ortalıktan kaybolmasının tabanda yarattığı rahatsızlık neticesinde partideki bazı isimlerin, artık partinin bu şekilde bir genel başkanla yola devam etmesinin siyaseten başarı getirmeyeceği görüşünü dile getiriyor.
‘YENİ KURMAY EKİBİ KURACAK’ İDDİASI
Akşener’in başkanlığında bugün yapılacak Başkanlık Divanı toplantısının, parti içindeki hesaplaşmaların da başlangıcını oluşturacağı yorumları yapılıyor. Akşener’in, olağanüstü kurultay kararından vazgeçmeyebileceği, Başkanlık Divanı’nda, kendisinin daha önce duyurduğu bu kararı netleştirip, olağanüstü kongrede de parti yönetiminde kızgınlığı bulunan isimleri tasfiye etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Akşener’in, Afyonkarahisar toplantısında kızgınlığını kürsüden ifade ettiği ve çoğu milletvekili olan isimleri yönetimden tasfiye edip, kendisine çoğunluğu Meclis dışından bir yeni kurmay ekibi kurmayı planladığı ifade ediliyor. Akşener’in böylesi bir temizliğe girişmesinin ise partide bu süreçte oluşan rahatsızlığı daha da artırıp, bölünmeye doğru gidişi daha hızlandıracağı iddiaları parti kulislerinde dile getiriliyor.
MHP’den İP’e ‘gaf mı kumpas mı’ sorusu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın ‘Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ demesi ve ardından bazı partililerin tepki göstermesine ilişkin, “Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir” dedi. Yalçın, Aydın’ın, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesi konusunu değerlendirdi. “Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı?” sorusunu yönelten ve bu soruların cevabının verilmesini isteyen Yalçın, şunları kaydetti: “İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz.”
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