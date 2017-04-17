Hezimeti şaibe ile örtme telaşı

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sürecinde “yalan”ı adeta seçim stratejisi haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim başarısızlığını örtmek için yeni bahaneler üretme çabasına girdi. Partisi içinde “istifa” çağrılarının önüne geçmek için “şaibe” algısına sarıldı. CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağına dair kararına itiraz edeceğini duyurdu. YSK Başkanı Sadi Güven başta olmak üzere anayasa hukukçuları, vatandaşın “oy kullanma hakkı”nın anayasal teminat altında olduğuna dikkat çekti.

CHP BAHANE PEŞİNDE

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop, YSK’nın kararıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “CHP’liler kendilerince uyanıklık yapmak istiyorlar, ama yanlış parametrelerden hareket ediyorlar. Seçmen oy kullanma iradesini göstermiş. Bu hata vatandaşın değil, sandık kurulunun hatası. Seçim sonucuna etki edecek bir durum değil. Oransal olarak bakılırsa neyse durum, o oran çıkar. “Oy kullanma hakkı Anayasal hak. Bu hakkı, mümkün olduğunca korumak lazım. Olağanüstü durumlar olmadıkça bu hakkın kullanılması mümkün olduğunca kolaylaştırıcı, kullanılmasını sağlayacak yönde kararlar vermek lazım. YSK, ‘sandık kurulunun münferit hatası yüzünden vatandaşın oy kullanma hakkının engellenmesi yanlış olur’ diyor. Buna ‘amaçsal yorum’ deniyor. Amaç, vatandaşın seçme, oy kullanma hakkını kullanmasına imkan verecek şekilde yorumlama.”

SAHTE PUSULA YOK

Önceden oy pusulalarını diğer kağıtlardan ayırıcı unsur olarak sadece mühür olduğunu, ancak atık YSK’nın özel filigranlı kağıtlara pusula ve zarfları bastırdığını hatırlatan Şentop, “Bu, özel bir kağıt. Her matbaanın basabileceği bir kağıt değil. Sandık kurulu tarafından verilmiş bir pusula ve zarf. Dışarıdan getirildiğine ilişkin delil olmadıkça mühür olmasa da bunun sahte olduğu söylenemez. YSK ilk defa böyle bir karar vermiyor. İstisnasız her seçimden sonra bu tür tartışmalar olmuş ve YSK bu konuda aynı kararı vermiş. YSK, şimdi sayım yapılmadan önce ilke kararı alıyor. Bu çok daha doğru bir karar” diye konuştu.