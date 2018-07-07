‘Hocaefendi düğmeye bastı bu işin önü sonu yok’

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, daha önce alınan ifadesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli sanık eski albay Murat Korkmaz ve binbaşı Abdurrahim Aksoy hakkında beyanda bulunan tanık E.S. dinlendi. E.S, darbe girişiminden iki gün önce, 13 Temmuz 2016’da her zaman gelip gittiği “ağabeyler” tarafından çağrıldığını, Macunköy tarafındaki bir eve gittiğini ve yarım saat kadar oturduktan sonra buradan kendisini tekrar alarak “Bugün seni bir yere götüreceğiz.” gibi bir şey söylendiğini belirtti. E.S, şöyle konuştu: “İkinci bir araba geldi. Beni ara sokaklara girerek bir eve götürdüler. 10-12 kişi vardı odada. Buradaki en kıdemli de Murat Korkmazdı.

03.00’TE HAREKAT

Bana anlattıkları kısmında, o gün herkes mesai çıkışında eve gitmeyecekti. İzinli olanlarsa 17.00 civarı mesaiye gelecekti. Son kontrolleri, hazırlıkları yapıp 03.00’te hareket edecektik. Murat Korkmaz, ‘Hoca efendi düğmeye bastı. Bu işin enini sonunu düşünmeyin.’ dedi.”

‘Rüyalarla’ kandırmaya devam ediyor

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yargılamalar neticesinde cezaevine giren örgüt üyelerinin birbirlerine rüyalar üzerinden moral verdikleri ve itirafların önüne geçmek istedikleri ortaya çıktı. Sincan Cezaevi’nde, FETÖ tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan rutin aramalarda infaz koruma memurları, süzme poşet çay ambalajının iç kısmına yazılmış rüya içerikli not buldu.

GÖĞE ÇIKAN MERDİVEN

Tutukluların “el yazısı” örneklerinin karşılaştırılması sonucu nottaki yazının, tutuklu eski öğretmen Metin A’ya ait olduğu belirlendi. Notta şu ifadelere yer verildi: “Kapının önünde iki kişi görünüyor. Kardeşi tutuklu annesi ile çocuklarının başında bekliyor. ‘Gelenler yanlış yapmadı.’ diyor. Efendimiz görünüyor, ‘kardeşlerim size emanet’ diyor.” Rüyaların anlatıldığı diğer bir not kağıdında ise Metin A’nın, “Bir abi Eyüp Sultan’a gitmiş. Daha sonra Sincan’ın her bir koğuşunu ziyaret ediyorlarmış. Sincan’da göğe doğru çıkan bir merdiven varmış, uyanmış” ifadeleri dikkati çekti.