Hollanda hava Danimarka deniz Kamboçya kara

Şüpheli üsteğmen, ifadesinde, Gülen’in “çok iyi biri olduğunun” belirtildiğini, sevdirilmeye çalışıldığını ve vaazlarının dinletildiğini söyledi.

TSK’YI ŞİFRELEMİŞLER

Askeri lise döneminde buluşma için üç ev değiştirdiklerini belirten şüpheli, “İbadetlerimi yaparken fark edilmesi halinde okuldan atılabileceğim, gizlilik için bir kod ismi gerektiği söylendi. O gün ‘Erhan’ kod adı verildi. Okulun sonlarına doğru, 17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sürekli karalayıcı propaganda yapıldığını, videolar izletildiğini vurgulayan şüpheli, şöyle devam etti:

VAAZLARINDA GİZLİ MESAJ

“Fetullah Gülen 6 ay sonra iyi şeyler olacağını söylemiş. İki yıl sonra Türkiye’nin çehresinin değişeceğini ifade ederlerdi. Gülen, sürekli bize izlettirilen bir videosunda ‘Hollanda’daki, Danimarka’daki, Kamboçya’daki arkadaşlarınız, siz burada rahatça namaz kılarken, onlar ne zaman, nasıl, hangi arada namazımı kılarım diye hesap yapıyor.’ derdi. Bu vaazında hava personeli için Hollanda, deniz kuvvetleri personeli için Danimarka, kara kuvvetleri personeli için de Kamboçya ülkelerinin adlarını kullandı. Askeri personelden bu şekilde şifreli bahsettiğini bana abilik yapan kişi ifade etti.”