Hücrelerde jammer uçakta sahte kimlik

FETÖ’nün sosyal medya üzerinden algı oluşturmak ve örgütü temize çıkarmak için kurduğu özel ekipte yer alanların telefon görüşmelerinin deşifre edilmesiyle FETÖ’nün darbeden sonra geliştirdiği yeni stratejileri de deşifre oldu. FETÖ’cülerin saklandıkları hücre evlerinde ortam dinlemesini önlemek için sinyal kesici (jammer) kullandıkları tespit edildi.

‘PARALARI TRANSFER’

Kapatılan Fatih Üniversitesi çalışanı Sezgin Ateş’in mahkeme kararıyla dinlenen telefon görüşmeleri; örgütün 15 Temmuz sonrası bile aktif olan mensuplarının nasıl hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesinin deşifre ettiği konuşmalarda örgüt üyelerenin taktikleri tek tek ortaya çıkarıldı. 15 Temmuzdan sonra FETÖ’nün örgüt mensuplarının üzerindeki gayri menkulleri sattırdığı ve parları transfer ettirdiğine yönelik konuşmaları kayda alındı. FETÖ’cü Sezgin Ateş 27.09.2017 tarihinde Taner Özsoy’a; “Ha, bana yapacağın iş bu dedi, şimdi ben de bütün gayrimenkulleri satıp paralarını hep transfer ettim” diyor.

‘EVDE JAMMER VAR’

Başka bir görüşmede ise Ateş evde jammer olduğunu bunun için telefonların çekmediğini söylediği ve Bulgaristan üzerinden kaçma planı için örgütün bazı savcılarına danışarak risk analizi yaptığını söylüyor. Sezgin Ateş’in “yan oda’da cemır var, öbür tarafa geçtim yanlışlıkla, konuşurken dalıyor insan sağı solu geziyor ya, en geç Ekim 20 çıkman lazım, ya daha doğrusu benim de çıkmam.. ben bi kaç savcı ile görüştüm bu hafta, cuma günü buluştum, sen diyor kımıldama kendi kendine şey yaparsın geçemezsin dedim ya Bulgar’dan” dediği sinyalin azalması üzerine ise Taner Özsoy’un da “gene cemıra gittin ya...” diyor. FETÖ’nün kendisini özel hangardan kaçıracağı bilgisi veren Ateş, CIP’den uçak teknik personeli veya host kimliğiyle uçağa bindirileceğini itiraf ediyor.

‘SENİ ORDAN ALIRIM’

Örgüt imamıyla yaptığı görüşme hakkında Taner Özsoy’a bilgi veren Ateş “Big bos’la görüştüm gün içerisinde, bir şeyler yapalım dedi, ben şu an kımıldayamıyorum filan dedim. Ya bi şekilde havalimanı içine gir seni alırım dedi, artık host kıyafeti mi giyeriz, uçak teknik personeli gibi filan, bi numara düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyor.