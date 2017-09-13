Hukuk devletine saldırıya direndik

Yaklaşık 90 ülkenin katıldığı 4. Dünya Anayasa Yargısı Kongresi’nde; Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın çift oy hakkı elinden alınmak istendi. Bu girişime karşı çıkan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye’nin bu hakkı hem Avrupa hem de Asya’nın bir parçası olması nedeniyle aldığını ve birinden birini tercih etmeye zorlanamayacağını ifade etti. Arslan’ın karşı çıkmasıyla Türkiye ve benzer ülkelerin her iki kıta için ayrı ayrı oy kullanması yönünde düzenleme yapıldı. 4. Dünya Anayasa Yargısı Kongresi Litvanya’nın ev sahipliğinde 11-14 Eylül tarihleri arasında Vilnius’ta gerçekleşti. Ana teması “hukuk devleti” olan Kongrede hukuk devleti ilkesinin önündeki engeller, hukuk ve birey, hukuk ve devlet gibi konular tartışıldı. Dünya Anayasa Yargısı Büro toplantısı ve Genel Kurulu da yapıldı. Kongreye Türkiye’yi temsilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı ve Raportör Mücahit Aydın katıldı.

15 TEMMUZ’U ANLATTI

AYM Başkanı Arslan, Mısır Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin yönettiği ilk oturumda söz alarak darbelerin ve darbe girişimlerinin hukuk devletine yönelik en ağır saldırılar olduğunu ifade etti. Arslan, darbe girişiminin Türk demokrasisini ve Avrupa Konseyi değerlerinin sonunu getirecek bir saldırı olduğunu, böyle bir girişimin hukuk devleti ve demokrasiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacağını belirtti. Arslan, Anayasa Mahkemelerinin temel görevinin demokratik hukuk devletini korumak olduğunu hatırlatarak, AYM’nin 15 Temmuz’da hukuk devletine yapılan hain saldırıyı kesin bir biçimde reddeden bir açıklama yayınlayarak bu görevini yerine getirdiğini kaydetti.

2020’DE EV SAHİBİ CEZAYİR

Büro toplantısı ve Genel Kurul’da yapılan görüşmelerde Türkiye etkin bir rol oynadı. Dünya Anayasa Yargısı Kongresi Dönem Başkanlığı’na Türkiye’nin de desteklediği Cezayir seçildi. 2020 yılında yapılacak olan gelecek Dünya Kongresi yeni dönem başkanı olan Cezayir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Büro üyeliğine ise Asya kıtasından yine Türkiye’nin de desteklediği Endonezya seçildi. Kongre sonrası kabul edilen Vilnius Deklarasyonu’nda hukuk devleti ve mahkemelerin bağımsızlığına vurgu yapıldı. AACC’nin önerisiyle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye’ye destek mahiyetinde 2016 yılında Bali Deklarasyonu’nda yer alan ifadeye benzer şekilde “Dünya konferansı, bir ülkede hukuk devletinisona erdirmeye yönelik anayasal olmayan bütün girişimleri kınamaktadır” ifadesinin Vilnius Deklarasyonu’na da eklenmesi bekleniyor.