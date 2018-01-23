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Hükümet 30 Ocak'ta Afrin harekatıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek

Hükümet 30 Ocak'ta Afrin harekatıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17:00 itibariyle Afrin'de bulunan PKK/PYD'li teröristlere yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Hükümet, bu harekatın detaylarını 30 Ocak'ta Meclis'e anlatacak.
 
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli haftaya salı günü Meclis'e bilgi verecek.

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