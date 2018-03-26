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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde gündeme gelen ABD'den patriot alımı konusuna ilişkin bir soruya cevap verdi. Bozdağ, 'teklif Trump'tan geldi' dedi.

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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede gündeme gelen Patriot konusunu değerlendirdi.

PATRIOT TEKLİFİ TRUMP'TAN GELDİ

Bir soru üzerine Bozdağ, Patriot satışı teklifinin Trump'tan geldiğini söyledi ve konuyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.

"ANCAK O GÖRÜŞMEDEN SONRA TARAFLAR ARASINDA PATRIOT KONUSUNDA BAŞKA GÖRÜŞME OLMADI"

Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.

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