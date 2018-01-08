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Hükümet Sözcüsü Bozdağ, OHAL'in uzatılacağını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'Olağanüstü hal bir defa daha uzatılacak.' dedi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal bir defa daha uzatılacak." ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Önümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir." bilgisini verdi.

"Kısa dönem askerlik çalışması yok"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur." dedi.

"Bahçeli'nin açıklamaları memnuniyet verici"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili olarak da Bozdağ,  "2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir." şeklinde konuştu.

Bozdağ, "Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz." dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davası

ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili olarak da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür."

Mor Beyin yazılımı

Bozdağ, 'Mor Beyin yazılımı' ile ilgili de "Sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır." şeklinde konuştu.

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