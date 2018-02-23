Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Hollanda'nın kararı bizim için yok hükmündedi
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan Hollanda'ya sert tepki gösterdi. Bozdağ 'Bizim için yok hükmündedir' ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Hollanda Parlamentsonun aldığı 1915 olaylarına ilişkin karara "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiç bir döneminde soykırım suçu,utancı ve ayıbı yoktur.Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri,bu hakikatin şahididir. Tarih,arşiv kayıtları ve hakikat,parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez." sözleriyle tepki gösterdi.
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