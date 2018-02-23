Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Hollanda'nın kararı bizim için yok hükmündedi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan Hollanda'ya sert tepki gösterdi. Bozdağ 'Bizim için yok hükmündedir' ifadesini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Hollanda Parlamentsonun aldığı 1915 olaylarına ilişkin karara "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiç bir döneminde soykırım suçu,utancı ve ayıbı yoktur.Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri,bu hakikatin şahididir. Tarih,arşiv kayıtları ve hakikat,parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıntılar Hazırlanıyor..

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1873 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1873 terörist etkisiz hale getirildi

Hayvanların hışmına uğrayan talihsiz insanlar

Hayvanların hışmına uğrayan talihsiz insanlar

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

SON DAKİKA

Hükümetten Hollanda'ya 1915 tepkisi: Bizim için yok hükmündedir

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA