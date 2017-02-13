Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Ziraat Bankası borçları ötelenecek

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

ÇİÇFTÇİLERİN KREDİ BORCU ERTELECEKTİR

Havazaların her üçünde 40-50 yıllık perspektif içinde su ihtiyacı kalmayacaktır. Her bir çevrede, gelişim projesi çerçevesinde yüzlerce, binlerce tesisi işletmeye alınması öngörülüyor. İnşallah bu bölgelerin tarımsal kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır. Türkiye'deki hayvan varlığının kayıt altına alınmasıyla ilgili ilave tedbirler öngörülmektedir. Hayatı ve sağlığı tehlikeye atan taklit ve tahşişlerle ilgili etkin bir mücadele öngörülmektedir. Çiftçi kardeşlerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'YLA İLGİLİ GERİ SAYIM

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye için geç kalınmış olan bir projedir. Türkiye'nin iktisadi gelişmesi itibarıyla bu ajansı kurması elzem haline gelmiştir. Uzay alanındaki araştırmaların ciddi bir şekilde yönlendirilmesina kavuşacağız.

SORULAR VE CEVAPLAR

Türkiye'nin Suriye'de yürütmekte olduğu operasyon ne Suriye topraklarında gözümüz olduğu için yapılan ne de laf olsun diye yapılan bir operasyondur. Bu operasyonlar ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Aylar boyunca devam eden güvenlik risklerini, tehditlerini hep baraber yaşadık. Oradan Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdürenler oldu. DEAŞ, PKK ve PYD Türkiye aleyhinde faaliyet gösteriyor. Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. İnşallah kısa bir sürede Türk Ordusu ve ÖHÖ'nün zaferiyle sonuçlanacak. Operasyonlar başlamadan öne ABD ile Türkiye arasında varılmış bir mutabakat vardı: PYD VE YPG unsurları Menbiç'in doğusuna çekileceklerdir. Bunu bekliyoruz. Sahadaki bu mücadele sürekli gelişen yeni güvenlik şartları altında müzakere ediliyor. Ona göre Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımlar atılıyor.

RAKKA'YA PYD VE YPG'NİN YERLEŞMESİ KABUL EDİLEMEZ

Rakka DEAŞ'ın merkezidir. Biz orayı DEAŞ'tan temizleyip yerine YPG-PYD'yi koyacağız derken bu kabul edilemez. Bunları önümüzdeki günlerin olgunlaşan şartları belirleyecektir. Şu zaman şöyle bir operasyon olacak demesi mümkün değildir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HAYIRA DESTEK VERMELERİ AÇIKTIR

Türkiye'nin böyle bir konjonktürde tam zamanı olan Anayasa referandumuna gidiyor olması, bu tasarının Meclis'te kabul edilip 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak olması Türkiye demokrasisi için bir kazanımdır.Bu kampanyanın içerisinde evet diyenler de olacak hayır diyenler de olacak. Günlerdir PKK'nın üst düzey yöneticilerin bu referandumda hayır çıkmasıyla ilgili çalışmaların arttırılması yönünde açıklamalarını görüyoruz. FETÖ'nün hayır için bütün güçlerini seferber eden gayret içerisinde olduklarını görüyoruz ve biliyoruz. Sonuçta bütün hayır diyenler teröristmiş algısını oluşturmak başka bir şeydir. Ne sayın Cumhurbaşkanımız ne de sayın Başbakanımız hayırcıların tümünün terörist olduğunu ihsas edecek en ufak bir şey dememişlerdir. Ayan beyan ortada olan bir şey tüm terör gruplarının açıkça hayıra destek vermeleridir.