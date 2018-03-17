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'Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır'

Adalet Bakanı Gül, 'Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır' dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Çiftlik Bank) Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım."

Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank) Bu gibi böyle sanal ortamlar ya da bir anda böyle türeyip de vatandaşlarımızın gerçekten o iyi niyet duygularını istismar edenlere fırsat vermemek lazım. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir." 

"Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır"

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