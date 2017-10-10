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Hükümetin politikalarına tam destek

Kamuoyu araştırma şirketi ORC’nin “Türkiye siyasi gündem araştırması” iç ve dış politikadaki gelişmelerde halkın hükümet politikalarına tam destek verdiğini ortaya koydu.

  • HABER MERKEZİ
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6-8 Ekim arasında 35 ilde 2580 kişiyle yapılan ankette, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilen seçmenlerden yüzde 47’si AK Parti, yüzde 26.3’ü CHP, yüzde 10.7’si MHP dedi. Hükümet aleyhtarlığıyla bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptı anketlerde yüksek oy oranlarıyla dikkat çeken Meral Akşener’in parti kurması durumunda barajı aşamadığı görüldü. Akşener’in oyu yüzde 6.2’de kalırken, HDP yüzde 7.3’le, yüzde 10’luk seçim barajını geçemedi.

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TSK’nın terörle mücadele için sınır ötesi operasyonlarına destek yüzde 65,  FETÖ ve PKK ile mücadeleye destek ise yüzde 74.5 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en beğenilen siyasetçi çıktığı ankette, CHP seçmeninin yüzde 80.9’u “CHP’de başkan değişikliğine gerek yok” yanıtı verdi. 

 

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