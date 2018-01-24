Hükümetten Alman politikacılara Afrin tepkisi: Tüm sınırların aşılması anlamına geliyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bazı Alman siyasetçilerin Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirmesine ilişkin, "Bazı Alman politikacıların Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesini eleştirme biçimleri tüm sınırların aşılması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı Alman politikacıların Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesini eleştirme biçimleri tüm sınırların aşılması anlamına geliyor." mesajını paylaştı.

“Terörizmle mücadelede orantılılık”tan bahsederek Türkiye’nin meşru mücadelesine karşı tavır almanın, terörü himaye etmenin örtülü anlatımı olduğunu belirten Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kadar meşru bir mücadeleyi en zor şartlarda ve tüm insani hassasiyetleri gözeterek veriyor Türkiye. Terör örgütünün bölge halkına zalimane davranışlarını görmeyenler şimdi bölge halkının insani durumundan bahsediyorlar. Birileri, buralarda yaşayan kardeşlerimiz ölümden kaçarken sınırlarını kapattı, mazlumların hayatlarına duyarsız kaldı, sadece Türkiye bu insanlara kucak açtı. Türkiye insani durumlar karşısında en hassas ülkedir."

Çelik, Türkiye’nin terörle mücadelesinin meşruiyeti en yüksek mücadele olduğuna dikkati çekerek, buna karşı çıkanların amaçlarının son birkaç günde ortaya çıktığını vurguladı.

"Bölgedeki Kürt, Türkmen, Arap tüm halkların kardeşçe yaşama iradesinin ve hakkının adıdır 'Zeytin Dalı'. Katliam şebekesi terör örgütlerine terk edilmeyecektir bu insanlar." ifadelerini kullanan Çelik, Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için hukuka uygun olarak en yüksek meşruiyetle verdiği mücadelenin aynı zamanda bölge halklarının terör örgütlerine terk edilmeyeceğinin beyanı olduğunun altını çizdi.

Çelik, "Bu meşru mücadeleye karşı çıkanlar meşruiyetle bağlarını kopardıklarını ve başka maksatlarla hareket ettiklerini göstermiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.