Son Dakika 'Yunanistan'ın yeni alan açmasına imkan vermeyeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana çok önemli görevler yaptığını, son yıllarda takip edilen ve referans alınan bir ajans haline geldiğini belirten Kaynak, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Anayasa değişikliği için referandum tarihinin önümüzdeki hafta belirlenmesi bekleniyor. Referandum için AK Parti nasıl bir kampanya stratejisiyle halkın karşısında olacak? Sizce seçmenler bu değişikliğe neden 'evet' demeli?" sorusu üzerine Kaynak, anayasa değişikliği kanunu için Meclis'te uzun bir mesai yapıldığını anımsattı. Kaynak, bu süre zarfında, muhalefet partisine mensup milletvekillerince yapılan tartışmaların slogandan öteye geçmediğini gördüklerini söyledi.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun redaksiyon ve yazım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Kaynak, "Referandum, kanunun Cumhurbaşkanı'nca onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60'ıncı günden sonraki ilk pazar yapılacak. Muhtemelen 9 ya da 16 Nisan olabilir. Her iki tarihte de ilgililer ve siyasi partiler için yeterli kampanya süreci var. Bugünden itibaren 70-75 gün var demektir. Zaten siyasi partiler, değişikliğin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi ve TBMM Genel Kuruluna gelmesinin ardından argümanlarını söylemeye başladılar." diye konuştu.

Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa serüveninin 1876'da başladığını, 1921 Anayasası dışındaki anayasaların hep millet iradesi üzerine vesayet organları oluşturularak dizayn edildiğini aktardı.

"Mevcut anayasa krizler üretmeye müsait"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile rahmetli Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in bu anayasalara itiraz ettiklerini anlatan Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut anayasa krizler üretmeye müsait. Milletten yetki alan siyasi parti ya da siyasi partiye dayalı bir hükümet var parlamento içinden çıkan ancak mühendislik hareketleriyle onun yerine başka işler yapılabiliyor. Hatırlayın, 'Kumar borcu olmayan bilmem kaç milletvekili peşindeyim' diyenleri. Güneş Motel olaylarını hatırlayın. Parlamenter sistemdeki temel esas nedir? Millet, TBMM'yi seçecek, onun içinden güvenoyu alabilecek hükümet teşkil edecek ve bu genellikle milletin birinci parti yaptığı partinin genel başkanına verilecek bir görev. Ama biz 1995-1999 arası bir dönem yaşadık. Düşünün, sandıktan birinci parti çıkmış Refah Partisi'nin rahmetli genel başkanı Prof. Dr. Erbakan'a değil, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a görev verildi. Sonrası daha ilginç. Doğru Yol Partisi kendisi içinden çökertildi. Milletten onay almayan, millet huzuruna çıkıp milletin desteğini almayan adını bile hatırlamadığımız şemsiye partisi ihdas oldu. Onunla da yetinilmedi tek başına bir bir şahsa, bağımsız seçilmiş Yalım Erez'e hükümet kurma görevi verildi. Hani burada millet iradesi?"

Kaynak, mevcut sistemin krizler doğurmaya müsait olduğunu, içinde bulunulan dönemde yüzyılın en önemli hadiselerinin yaşandığını dile getirdi.

"Millet iradesine dayalı bir yönetim"

Ortadoğu, Sudan, Somali ve Yemen ile Kafkaslar'da krizlerin olduğunu ifade eden Kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yönetim sistemini artık tartışmaması gerekir. Halk, kendisini yönetsin diye kimi seçiyorsa o yönetecektir. Yine halk, kim kendisi adına yasa yapsın, yürütme organını, hükümeti denetlesin diyorsa o denetleyecektir. Bizim anayasa değişikliğinde temel argümanımız, siyasi istikrarsızlıkların önüne geçecek sürekli istikrar, vesayet organlarının tamamen ortadan kaldırıldığı, millet iradesine dayalı bir yönetim ve hızlı icraat yapmaya uygun bir yürütme organı. Aynı zamanda bizzat milletin doğrudan seçtiği ve onlar vasıtasıyla yasama çalışması yapılan bir Meclis ve o Meclisin denetlediği bir yürütme organı. Bunun dışında yargı ve gençlerle ilgili düzenlemeler var. Bunların her birinin kendi içinde mantığı var."

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye İstatistik Kurumunun, ülkenin nüfusunu ve ortalama yaşını açıkladığını, genç nüfusun Türkiye için zenginlik olduğunu, gençlere 18 yaşında seçme hakkını AK Parti iktidarlarının getirdiğini, şimdi de seçilme yaşını 18' indirdiklerini vurguladı.

"Değişiklikle zor şartlar getiriliyor"

Veysi Kaynak, avukatlık mesleğinden geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kararların hepsinde, 'Karar veren Türk milleti adına x mahkemesi' yazar. Türk milleti adına bir mahkeme karar veriyorsa o mahkemenin tespiti ve yönetiminin Türk milletinin temsilcisi olan TBMM ve Türk milleti tarafından seçilen Cumhurbaşkanı tarafından teşkil edilmesi bu Anayasada var. Asla yargıya yürütmenin baskısı, tahkimi olmayacaktır. TBMM'nin de olmayacaktır. Kendi içinde düzenlemesi çok doğru yapılmıştır. Mesela, TBMM tarafından seçilecek 7 HSK üyesi, yeni adıyla Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Kurul üyesi seçilmek için TBMM'de 3'te 2 oy almak gerekiyor. Zor şartlar getiriliyor. Sorumsuz bir cumhurbaşkanından sorumlu bir cumhurbaşkanına, milletin bizzat güvenoyunu verdiği bir hükümete yani parlamentoda güvenoyu değil, milletin seçimle güvenoyu verdiği bir cumhurbaşkanına ve yürütme organına kavuşacağız. Temel argüman, yönetimde sürekli istikrar, krizlerin asla bir daha geri gelmemesi ve hızlı icraat yapan bir hükümet değişikliği sistemi."

Geçmişte cumhurbaşkanının yetkilerinden dolayı TBMM ile cumhurbaşkanı arasında çeşitli krizlerin yaşandığı belirtilerek, "Değişiklikle Meclis'in tüm yeteneklerinin ortadan kaldırılacağı"na yönelik iddialara ilişkin değerlendirmesi sorulan Kaynak, bu iddiaların özellikle CHP tarafından dile getirildiğini bildirdi.

Değişiklikle halkın doğrudan seçtiği Meclis ve cumhurbaşkanı olacağını, cumhurbaşkanı tarafından hükümetin oluşturulacağını anlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları söyledi:

"Yasama yetkisi tamamen Meclisin elindedir. Dün bir televizyon programında ana muhalefet partisi liderinin beyanatına rastladım. 'Artık Meclis tamamen askıya alınacak...' Hayır, asla olmayacak. Bunun bütün sigortaları anayasa değişiklik teklifinde yer almaktadır. Zaten tek başına kanunla düzenleneceği öngörülen bütün işler kanunla düzenlenecektir. Zaten şu anda Bakanlar Kurulu'nun yönetime ilişkin kararname çıkarma yetkisi zaten vardır. Ama getirilen sistem, muhtemel olabilir, cumhurbaşkanı ile Meclis arasında krizler olabilir, bunun için de bir giyotin yöntemi ortaya konuluyor. Bir kriz anında Türkiye'yi yönetilemez hale getirmemek için cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi var ama aynı anda seçime götürmek üzere, kendisini de seçime götürme zorunluluğu var. Düşünün ki 5 yıl için seçilmiş bir cumhurbaşkanı belki önünde daha 4 yıl varken seçime gidecek, kendi dönemini kaybedecek. Meclisin de seçime götürme yetkisi var. Karşılıklı bir giyotin, yani iki tarafı keskin bir bıçak. Dolayısıyla Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesini engelleyecek sistem, kendi içinde kurgulanmıştır. Türkiye gerçekten millet iradesinin daha hakim olduğu bir döneme gidecektir."

"Yani siz doğrudan halkın seçmesinin bu sıkıntıları ortadan kaldıracağını belirtiyorsunuz." ifadesi üzerine Kaynak, "Kesinlikle kalkacaktır." karşılığını verdi.

Kaynak, değişiklikle halkın yürütme organını bizzat seçip güvenoyunu vereceğini belirterek, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın mülteci politikası

ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı kararnameyle ülkesine girecek mültecilere getirilen sınırlama ve sonrasındaki tepkilere ilişkin soru üzerine Kaynak, konunun sıcak olduğunu ve bununla ilgili en güzel cevabı Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiğini anımsattı.

İnsan hayatından daha değerli, kutsal bir şeyin bulunmadığına işaret eden Veysi Kaynak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"ABD göçmenlerin teşkil ettiği bir devlettir, kendi tarihi böyle oluşmuştur. Kendi tarihini inkar olur. Dünya radikalizmden, aşırılıktan çok çekiyor ve bunun neticesi de terörizme gidiyor. Radikalizmi ve aşırılığı doğuran sebepler birbirine tahammül etmemek, birbirine hoşgörülü davranmamak, birbirinin ırkını, diğerinden üstün görmek ya da daha kötü görmek. Birbirinin inancını diğerinden daha üstün ya da daha kötü görmek. Bizim ecdadımız Osmanlı, aslında bu meseleyi çok gerçekten şimdiki dünyaya da örnek olacak şekilde çözmüşler. 22 milyon kilometrekarelik bir alana sahip oldu Osmanlılar ama bu coğrafyada yaşayan 30 küsur devlet var şimdi herkes 600 yıl kendi inancını, kültürünü, dilini, dinini muhafaza etti. Anadolu böyle teşekkül etti aslında."

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var"

Söz konusu kararnamede belli ülkelerin seçildiğini aktaran Kaynak, şunları söyledi:

"Bu yapılan, sadece belli ülkeler seçilmesi, bu ülkelerin vatandaşlarının belli ırka ya da belli dine mensup olması asla modern dünyanın üzerine bina edildiği değerlere yakışmaz. Modern dünya demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk devleti üzerine bina edilir. Herkesin diline, dinine, ırkına, düşüncesine, siyasi düşüncesine saygı, hoşgörü esastır."

Söz konusu kararın ABD'deki çeşitli kurumlar tarafından uygun karşılanmadığını vurgulayan Kaynak, "Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, iaşesini, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

"Bazı basın organlarında, '10 bin Suriyeli mülteciye gelecek ay içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı verileceği ve bu kişilerin referandumda oy kullanacağı' yönünde haberler yer aldı. Bu iddialar doğru mu? Şu ana kadar Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı kaç?" sorusuna Kaynak, "Haberler doğru değil. Türkiye, mültecilere vatandaşlık verme hususu da açık, bunu gizli saklı yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak, Suriyeli kökenlilerin vatandaşlığıyla ilgili hükümetin bir prensip kararı aldığını, yüksek tahsilli, belli meslek sahibi, çalışma izni almış mültecilere vatandaşlığın önünün açıldığını bildirdi.

Belli oranda yatırım yapanlara, sermaye getirenlere önce oturma, sonra vatandaşlık izni verileceği yönünde Bakanlar Kurulu kararının bulunduğunu anımsatan Kaynak, belli meslek sahibi ve yüksek tahsilli olanlar, çalışma izni alanlar ile ilgili İçişleri Bakanlığının, Göç İşleri Genel Müdürlüğü ve Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün çalışma yürüttüğünü anlattı.

Kaynak, bu kapsamda 22-23 bin ailenin tespit edildiğine işaret ederek, "Bu 22-23 bin aileyle tabii ki kalmayacak, elbette devam edecektir. Bunların ortalama bir aile olduğunu düşünürsek, belki 70-80 bin kişidir. Her şeyden önce bunların iç güvenliğimiz, ülke güvenliğimiz açısından bir tehdit oluşturmaması gerekecektir. Bununla ilgili hem istihbarat hem güvenlik örgütlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz çalışmalar yapacaklar. Valilikler tarafından nihai çalışma tamamlandıktan sonra bildirilecektir." diye konuştu.

YSK'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliğini onaylamasından sonra referandum takvimini ilan edeceğini belirten Kaynak, "50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. AK Parti bu referandum değişikliğinin arkasındadır, 25 milyon oy almıştır. MHP arkasındadır, milyonlarca oy almıştır. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir." ifadesini kullandı.

"Avrupa'yı hayretle izledik"

"İngiltere Başbakanı May'in geçen haftaki ziyaretinin ardından yarın da Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor. İki önemli Avrupa ülkesinin liderlerinin art arda Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerin, mülteci sorununun çözümüne katkıda bulunacağı yönünde bir beklentiniz var mı? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin demokrasisini koruma yönünde attığı adımlara yeterli desteği vermeyen bu ülkelerin geciken ziyaretlerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Kaynak, 15 Temmuz darbe girişiminin insan aklının aklayacağı vahşete sahne olduğuna değindi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, 15 Temmuz sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanlığının girişimi kınayan bir açıklama yaptığını, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de destek geldiğini anımsatarak, "Biz, birlik üyesi olmak için müzakere yürüttüğümüz, Gümrük Birliği Anlaşması'nda beraber olduğumuz, 600 yıla varan ilişkilerimizin olduğu Avrupa'nın darbe sonrasındaki yaklaşımını hayretle ve dehşetle izledik. Avrupalı müttefiklerimiz Türkiye'nin demokrasisini merak etmediler, yakalanan darbecilerin işkenceye uğrayıp uğramadığını merak ettiler." diye konuştu.

Darbe girişiminde Cumhurbaşkanının, Başbakanın canına kastedildiğini, milletin parlamentosunun bombalandığını, Gölbaşı Özel Harekatta 45 polisin şehit edildiğini hatırlatan Kaynak, darbe gerçekleşseydi, Türkiye'nin demokrasisinin ayakta kalmayacağını belirtti.

"Avrupa çifte standart uyguladı"

Kaynak, Avrupa'nın Türkiye'nin demokrasisini değil, darbecilerin işkenceye tutulup tutulmadığını merak etmesini "çifte standart" olarak nitelendirdi.

Avrupa'nın demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri, hukuk devletini esas alarak yükseldiğini iddia eden bir medeniyet olduğunu hatırlatan Kaynak, "Demokrasinin tecelligahı parlamentonun bombalanması, halkın seçtiği cumhurbaşkanının canına kastedilmesi maalesef gündemlerinde, darbecilerin işkenceye uğrayıp uğramadığı kadar yer almadı." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabul ettiği ilk yabancı konuk olarak önce ABD'ye gittiğini anımsatan Kaynak, May'in sonrasında Ankara'ya geldiğini ifade etti.

Kaynak, göçmen konusunda İngiltere'nin de katı bir tutumunun olduğunu, milli geliri 45-46 bin dolar olan İngiltere'de toplam 8-9 bin mültecinin bulunduğunu belirtti.

"İngiltere derin ortaklıklar peşinde"

İngiltere'nin yeni stratejik ve derin ortalıklar peşinde olduğuna işaret eden Kaynak, Türkiye'ye ziyaretin sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

Kaynak, İngiltere'nin Irak ve Suriye'de uzun bir süredir varlığını sürdüren bir ülke olduğuna dikkat çekerek, İngiltere ile Ortadoğu, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, demokratik hukuk devleti konularında görüşme yapıldığını düşündüğünü aktardı.

Veysi Kaynak, Merkel'in ziyaretine ilişkin ise şunları ifade etti:

"Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler verilmesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur. Ama Almanya'da kendi iç siyasi çekişmelerinin, argümanlarının göç ve göçmen üzerine kurulu olduğunu biliyoruz."

"AB taahhütlerinde durmalı"

Türkiye'nin 18 Mart 2016'da AB ile varılan mutabakata sadık olduğunu vurgulayan Kaynak, Türkiye'nin bu anlaşma kapsamında üzerine düşeni yaptığını, Ege denizinde günde 2 bine varan izinsiz geçişi, 20'lere kadar düşürdüğünü anlattı.

Kaynak, AB'nin de kendi taahhütlerinde durması gerektiğinin altını çizerek, Merkel'in mültecilere biraz daha sıcak baktığını ancak bunun da Türkiye gibi olmadığını belirtti.

Kaynak, "Ben, biraz karikatürize ederek söylüyorum, o tahsillisini, mesleklisini, boylusunu poslusunu, yakışıklısını, güzelini istiyor ama biz insanı birbirinden ayırmayız, insanın engellisi de hastası da çocuğu da bakıma muhtaç olanı da insandır. Almanya ile mülteci meselesine bakışımızda böyle bir temel fark vardır." ifadesini kullandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini Editör Masası'nda öğrenen Kaynak, "Gerçekten üzücü bir havadis. Ben Saffet kardeşime taziye diliyorum. Tüm MHP camiasına, bütün milletimize taziye diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Biz de Anadolu Ajansı ailesi olarak Sayın Saffet Sancaklı'ya başsağlığı ve sabır diliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesi kararı ardından Yunanistan ile Geri Kabul Anlaşması'nın iptali ve mültecilere kapıların açılmasının gündemde olup olmadığı sorusuna Kaynak, şu yanıtı verdi:

"Komşular iyi ilişkiler içinde olmalıdır ama iyi ilişki içinde olmak için komşuların birbirine saygıyla yaklaşması gerekiyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın canına kasteden, Başbakanı'nın canına kasteden, demokrasine, milletin iradesine kasteden, şehitlerimiz, gazilerimiz var, bunlara kasteden darbeciler hangi gerekçeyle iade edilmez? Bunların iade edilmesi için daha hangi sebep olmalıdır? Bunun asla kabul edilmesi mümkün değil."

"Anlaşmalar asla tek taraflı olmaz"

Yunanistan'ın darbelerden çok zorluklar çeken bir ülke olduğunu anımsatan Kaynak, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşmalar asla tek taraflı olmaz. Anlaşmalar bir tarafa yük yükleyen, sürekli bir tarafın fedakarlık ve maliyeti üsteleneceği nitelikte olamaz. Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretine gelince, bildiğiniz gibi Türkiye'nin sınırlarını korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin de komutanı Genelkurmay Başkanımız, deniz sınırını, hava sınırını ve kara sınırını korumak görevini yerine getiriyor. Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir. Biz hangi anlaşmaya, hangi akde imza koymuşsak o akde sadık oluruz. Ona kendimizi bağlı hissederiz ama muhattaplarımızın da buna bağlı olmaları gerekir."

"AB, maalesef inanılmaz zorluklar çıkartıyor"

Kaynak, Geri Kabul Anlaşması'nın tek bir ayağının olmadığını, anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz seyahat imkanı ile yeni fasıl açılmasının da bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bütün alanlarda fasıl açmaya hazır olduğunu ilan ediyor. Adalet, yargı, insan hakları, basın özgürlüğü, ekonomi, tarım alanlarında yani bütün alanlarda biz hazırız. Açık yüreklilikle biz bunu söylüyoruz. Ama Avrupa Birliği ekonomisi bizden daha küçük, fert başına geliri çok çok gerimizde olan ülkeleri, demokratik standartları çok geride olan ülkeleri kendi içerisine kabul ederken, Türkiye ile ilgili maalesef inanılmaz zorlular çıkartıyor."

Geri Kabul Anlaşması'nın kapsamındaki mali yardımın da yerine getirilmediğine dikkati çeken Kaynak, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesinin sorumlusunun Türkiye olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'den Terörle Mücadele Yasası'nı gevşetmesini istediğini anlatan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilebilir mi? Türkiye'de canlı bombalar olacak, bombalı araçlar olacak, DEAŞ terörüyle, PKK terörüyle mücadele edeceksiniz, DHKP-C ile mücadele edeceksiniz. Ortaköy'de bir gece bir terörist 39 masum insanı canına kastedecek. Hem de birçok ülke uyruklu bu insanlar. Ankara Garı'nda ya da Gaziantep'te bir düğünde... Buna karşın Avrupa Birliği bu Geri Kabul Anlaşması yürüsün diye 'Terörle Mücadele Yasanızı gevşetin' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur ama Avrupa Birliği'nin şunu hesap etmesi gerekir, Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasasını gevşetmesi demek aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Avrupa bunu düşünmelidir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin öteden beri savunduğu güvenli bölge ile ilgili açıklaması ve ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye zırhlı araçlar gönderdiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, dün bu yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldığını anımsatarak, Kıbrıs'tan Suriye ve Irak'taki gelişmelere ve Türkiye'deki terörle mücadeleye kadar çok geniş bir değerlendirme yapıldığını belirtti.

Kaynak, şöyle devam etti:

"ABD 60 küsur yıldan beri NATO'da birlikte ittifak içerisinde olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni değil -en azından kara operasyonu için değil, hava operasyonu beraber olsa da- maalesef 30 küsur yıldan beri Türkiyemizin başına bela edilen, birçok insanımızın şehit olmasına, vefat etmesine sebep olan terör örgütüyle iş tutmayı yeğlemiştir.

Düşünün ki DEAŞ terör örgütü icat, ihdas ediliyor. Irak'ın ve Suriye'nin topraklarının neredeyse yüzde 40'ını işgal etmiş, petrol yataklarının neredeyse, 3'te birinden fazlasına hakim olmuş bir terör örgütü. Bu terör örgütüne karşı bir başka terör örgütü kullanılmaya çalışılıyor. O da cani, o da cani. Bir cinayet örgütüne karşı bir cinayet örgütü kullanılabilir mi? Bir cinayet örgütüne karşı meşru silahlı kuvvetler kullanılır. Türkiye bunun için var. Türkiye bunun için var olduğunu 5 yıldan beri söylüyor. Bunun en güzel örneğini de Fırat Kalkanı Harekatı'yla göstermiştir."

Kaynak, 24 Ağustos'ta Cerablus'tan başlayan operasyonun bugüne kadar başarıyla sürdüğünü, ancak şehitler verildiğini de belirterek, "Ama bu mücadelenin böyle bir faturası vardır." dedi.

Bütün dünya tarafından meşru kabul edilen Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) destekleyerek, 2 bin kilometrekare alanın DEAŞ terör örgütünden temizlendiğine dikkati çeken Kaynak, şöyle devam etti:

"Yapılacak yöntem budur. Ama maalesef ABD hem Musul için hem Rakka için böyle bir yöntemi tercih ediyor. Şimdi İncirlik hava üssümüzü açmışız, Diyarbakır'ı, Malatya'yı. 65 ülkeden koalisyon güçleri var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti, hükümetleri, başbakanlığından beri sayın Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Bizim bölgede birlikte yapacağımız doğru bir hadise güvenli bölge oluşturmaktır. Burası uçuşa yasak bölge olsun. Ancak bu güvenli bölgeyi güvende tutmak için de yerel, meşru insanlardan bir güvenlik gücü oluşturmamız lazım. Onun için de eğit, donat verildi biliyorsunuz. Eğitelim onları silahlandıralım, donatalım ve kendi kolluk görevlerini kendileri yapsınlar."

Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtulması için orada da bir başka terör örgütünün kullanılmaya çalışıldığını vurgulayan Kaynak, şunları söyledi:

"Haşdi Şabi kullanılmaya çalışılıyor. DEAŞ kurban olsun Sünni İslam adına cinayet işlerken, Haşdi Şabi de kurban olsun Şii İslam adına cinayet işleyen bir örgüt. Bir cinayet örgütünün ilacı, panzehiri bir başka cinayet örgütü olamaz. Barış masası cinayet örgütlerinin yapacağı faaliyetlerle kurulamaz. Barış masası kurulacaksa meşru güçler o masa etrafından oluşarak ancak barış tesis edilebilir.

Bizim Fırat Kalkanı harekatımız çok iyi bir örnektir dünya için. 'Güvenli bölge' dediğim gibi. Bizim güvenli bölgeden anlayışımız budur. O insanlar kendi topraklarında güven içerisinde, huzur içerisinde otursunlar. Bunu sağlamanın yolu bölgeyi terör unsurlarından temizlemektir. Fırat Kalkanı'nda yaptığımız gibi. Daha sonra bölgenin kendi insanını eğitmektir ve onlara kolluk görevlerini vermektir. Bakın Cerablus'ta şimdi Türkiye tarafından belli eğitimlerden geçirilen ve donanımları yapılan, kılık kıyafeti üniformalar dahil polis gücü yakın zamanda faaliyete geçecektir. Ama onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, bizim insanımız değil, kendi insanları. Dolayısıyla Trump'ın güvenli bölgeden anladığı hadise böyleyse bu çok doğru bir hadisedir ama başka bir hadiseyse onun gelişmelerine, detaylarına bakmamız gerekir."

"Astana sürecinde Türkiye ve Rusya çok iyi bir iş çıkardı"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Astana görüşmelerinin ardından, 20 Şubat'ta Cenevre'de Suriye sorununun bir kez daha masaya yatırılması bekleniyor. Bu süreç sonunda ortaya çıkacak tablo, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı nasıl etkiler?" sorusu üzerine, Astana sürecinde Türkiye ve Rusya'nın İran'ı da alarak çok iyi bir iş çıkardığını vurguladı.

"Meşru muhalefetin bütün unsurları o masa etrafından bir araya geldiler. Astana süreci Cenevre için Cenevre'deki kalıcı barış için iyi bir zemin oluşturmuştur. İyi bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Fırat Kalkanı Harekatı'nın bu süreçle ilgili asla olumsuz bir tesiri olmayacaktır. " diyen Kaynak, şu bilgileri verdi:

"Fırat Kalkanı Operasyonu'nu biz ÖSO'yu destekleyerek, meşru muhalefeti destekleyerek yapıyoruz. Bizim şu anda El Bab'ta diyelim ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği ÖSO'nun savaşçıları savaşıyorlar. Zaten Fırat Kalkanı'nın temel mantığı da budur. Türkiye'nin olayın başından beri yaklaşımı budur. Suriye'de rejimin karşısında olan bir meşru muhalefet grupları var. Birçok adı var bunların, birçok grup var. Yine terör unsurları var. El Nusra, DEAŞ gibi. Bunlar da rejimin karşısındadırlar ama onlar da terör örgütleridir. Cenevre 8 Şubat'ta düşünülüyordu, 20 Şubat'a ertelendiğini öğrendik. Bu aslında umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan benim anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana'ya da Cenevre'ye de asla engel değil, tersine büyük destek veren bir operasyondur."