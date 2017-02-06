Numan Kurtulmuş'tan Varlık Fonu açıklaması

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

DAHA ETKİN BİR ARGE HEDEFLENMEKTEDİR

Türkiye'de hem ARGE hem de üniversitelerimizin dünya üniversitelerindeki sınıflandırılması bakımından istediğimiz bir noktada değildir. ARGE'nin payı son yıllarda yükselmiştir ama yüzde 1.06 düzeyindedir. Özel sektör ARGE çalışmaları içerisinde yüzde 50, üniversiteler yüzde 40, kamu ise yüzde 10 paya sahiptir. Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihtiyaç var. Bilim Sanayi ve Yüksek Kurulu'nun Teknoloji, Sanayi İcra Kurulu'na dönüştürülmesi, kaynak israflarının önlenmesi, yeni yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde ARGE çalışmalarına katılması ama esas olarak özel sektörün bu işe uygun hale gelmesi hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye yüzde 3 aşamasına gelecek teknolojik adımlarını gerçekleştirecektir.

VERGİSİNİ EKSİKSİZ ÖDEYENE YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILACAKTIR

Vergisini geçmişte eksiksiz ödeyen vatandaşlar için kurumlar vergisinde yüzde 5 indirim yapılabilecektir. Vakti zamanında vergisini tam olarak ödeyen insanlarımız, girişimcileri, KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yararlanmış olacaktır. Yabancılara konut satışında yeni teşvik ve kolaylıkların getirilmesi gündemimizin bir başka maddesidir. Bu da Bakanlar Kurulu'nda olgunlaştırıldıktan sonra kararlaştırılacak ve uygulamaya başlanacaktır.

SORU-CEVAP

Bazı büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na devredilmesiyle amaç nedir?

Büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesi sözkonusudur. Devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmaktadır. Türkiye ekonomisinin kendi ayaklarının üzerinde durabilecek, daha güvenlikli bir yapıya kavuşması öngörülmektedir.

Aynı uygulama çerçevesinde savunma sanayi destekleme fonundan 3 milyar lira Varlık Fonu'na devredildi, burada ne hedeflendi?

Kamunun elinde kuvvetli bir varlık yapısının oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin dışarıdan müdahalelere karşı güçlenmesi için bir fondur. Savunma Sanayi'nden ilgili kaynağından buraya aktarılmasındaki amaç budur. Eğer bugün Türkiye, Suriye, Irak, Libya olmadıysa Türkiye'de sandığın ortada olmasıdır. Vatandaşlarımız darbe döneminden sonra bile işbaşındaki darbecileri, hür iradeleriyle işbaşından indirebilmiştir. Halkoylaması sandığının ortada olması bile Türk demokrasinin gücünü gösteren önemli bir göstergedir. Kampanya açık, şeffaf, demokratik bir şekilde ortaya koyacaktır. Herkes kendi perspektifinden niye evet, niye hayır dediğini ortaya koyacaktır. Başka partiler içinden de evet diyecek insanlar vardır. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Güçlü Türkiye için evettir, etkin bir yürütme sisteminin kurulması için evettir. Halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini şimdiden görüyoruz. Millet ne derse başımızın üstündedir.