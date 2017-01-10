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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan Gaziantep'teki çatışmayla ilgili ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi. 

"TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor"
Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasına ilişkin, "İlk oylamadır, yeterlidir.  Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.
 
"Çok karamsar olmaya gerek yok"
Kurtulmuş, dövizdeki seyrin ekonominin şartlarından, dengelerinden kaynaklanan bir sonuç olmadığına işaret ederek, "Belli ki bazı çevrelerin yaptığı bir takım manüpilasyonların sonucudur. Bunların durdurulacağına, dövizin normal seviyesine geleceğine inanıyorum. Eğer ekonominin şartlarından kaynaklı bir sonuç olsaydı işimiz zordu. Çok karamsar olmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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