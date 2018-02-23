Hükümetten Hollanda'nın 1915 kararına tepki: İslam düşmanlığının bir yansımasıdır

Antalya'nın Finike ilçesindeki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, gazetecilerin Hollanda Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Hollanda parlamentosunun aldığı kararın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Ama niye bu kararı aldılar, o başka. Neden hiçbir geçerliliği yok? Soykırım tabiri hukuki bir tabirdir, yani siyasi bir tabir değildir. Bunun zaten tanımı da bellidir. Bir olayın soykırım olup olmadığına nasıl karar verileceği de BM tarafından belirlenmiştir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, söz konusu kararın hiçbir bağlayıcılığının olmadığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama neden Hollanda bu kararı alma gereği duydu, neden popülizmin içine girdi? Maalesef Avrupa'da artan ırkçılığın, Türkiye karşıtlığının, İslam karşıtlığının bir yansımasıdır. Hollanda zaten bu aşırı akımların merkezi olmuştur ve ırkçı partiler arasında Avrupa'da biliyorsunuz desteği artan parti Hollanda'dadır. Dolasıyla parlamentonun böyle bir karar alması doğaldır ama çok yanlıştır. Tarihle ilgili siyasetçiler kıt bilgilerle, yanlış bilgilerle esasen kararlar almamalıdır. Tarihle ilgili kararlar almak kolay değil. Buradan Dışişleri Bakan Vekili'nin Mecliste yaptığı konuşma, not edilmiştir ve burada da hükümetin bu karara katılmayacağını vurgulamıştır. 'Bir olayın soykırım olup, olmayacağı kararını meclis veremez' diyerek adeta nasıl verileceğini de izah etmiştir. Dolayısıyla esasen bu bizim savunduğumuz tezler. 1915 olaylarıyla ilgili bunların inkarıyla ilgili verilen kararlar var. Fransa Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar var ama herkesi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları da vardır."

- "Hukuki süreci başlattık"

Hollanda'yla ilişkilerde referandum öncesi gerginlik olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, referandum öncesi hukuka, insanlığa, Avrupa standartlarına ve kriterlerine uymayacak şekilde uçuş izninin iptal edildiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da kötü muameleye tabi tutularak adeta sınır dışı edilmesi, başkonsolosun Viyana Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde gözaltına alınması, Türk vatandaşlarının üzerine köpek salınmasının ilişkilerde gerginliğe neden olduğunu anlattı.

Görevden ayrılan Hollanda Dışişleri Bakanı ile ilişkileri düzeltmek için bazı girişimlerde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, kendilerine ilişkileri düzeltmenin şartlarını söylediklerini vurguladı.

Bu süreçte Afrin'le ilgili daha önceki Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi destekleyici bir açıklama yaptığını, bunun üzerine değişik partilerden bakana yönelik çok ciddi baskılar uygulandığını dile getiren Çavuşoğlu, ondan sonraki süreçte bu ülkeyle maalesef negatif bir sürece girildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Hollanda bizimle ilişkileri düzeltmek istiyorsa böyle basit şeylerle geçerliği olmayacak, bizi de hiç bağlamayacak, hiç kimseyi bağlamayacak şeylerle uğraşmak yerine, Türkiye gibi bir ülkeyi kazanmak için ne yapacağız, bunun adımlarını atmalı, buna kafa yormalı. Sonuçta bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yok, uluslararası hukuk bakımından da hiçbir geçerliliği yok. Sadece onlar kendi kendilerini tatmin etmişlerdir." diye konuştu.

"BM Genel Kurulu'nda Suriye'de 30 günlük insani ateşkes meselesi görüşülecek. Ancak Rusya bu kararı gerçeklikten uzak olarak değerlendiriyor. Hem bu tasarıyı hem Rusya'nın açıklamasını nasıl değerlendireceksiniz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, Rusya ve İran'ın özellikle Astana süreciyle beraber rejimin garantörü olduğunu hatırlattı.

Daha sonra olan Soçi sürecinin Cenevre'ye bağlandığını aktaran Çavuşoğlu, Astana sürecindeki amacın güçlü şekilde Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi, rejimle muhalif grupların çatıştığı yerlerde de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Bu konuda da çok ciddi adımlar atıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Biz muhalefetin garantörüyüz, diğer taraftan Suriye, İran ve Rusya da rejimin garantörü. Fakat son zamanlarda rejimin ihlalleri çok arttı, sadece hava saldırıları değil ki bu hava saldırıları da kabul edilmez. Doğu Guta'da çocukların kadınların öldürülmesi, yani tipik bir rejim uygulaması." diye konuştu.

- "Rusya ve İran'ın rejimi durdurması gerekiyor"

Yine İdlib bölgesinde de ilerlemeler yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar tamamen 1,5 yıldır Rusya ile İran ile yaptıklarımızla ya da vardığımız anlaşmalara ters ve çelişiyor. O nedenle Rusya ve İran'ın rejimi durdurması gerekiyor, ayrıca İdlib bölgesinde terörist gruplar da var. Halep'ten, Doğu Guta'dan kuşatılmış bölgelerden koridorlar açarak, sadece sivillerin değil eli silahlı terör gruplarının da buradan çıkmasına izin verdiler. O zaman ben merak ediyordum neden bıraktılar bunları diye. Sonra, 'İleride buralara saldırmak için bu grupları bahane olarak kullanacaklar, o yüzden gönderiyorlar' dendi. Maalesef, bu da oluyor. Buralardaki bazı terörist gruplar da ihlal ediyorlar. Hatta bizim gözlemcilerimize de zorluklar çıkardılar."

Bu terör gruplarıyla mücadeleye birlikte devam etmek gerektiğini belirten Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na bugün sunulan önergenin de öyle olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Karar, tasarı diyelim ve diğer yaptığımız mutabakatların hepsinin çerçevesi rejimle muhalif gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması yani bir ateşkes. DEAŞ, YPG, PKK veya diğer terör örgütleriyle ateşkes olmaz, onlarla mücadeleye devam edecek. Dolasıyla bu öneriyi biz yerinde buluyoruz. Çünkü son günlerde gerçekten ciddi ihlaller var, çok sayıda sivil öldü. Yazıktır, günahtır. Çatışmaların başladığı günlerden bu yana sadece Doğu Guta bölgesinde on binlerce insan öldü. Yeter artık bu insanlar ölmesin. Ayrıca siyasi süreci başlattık. Siyasi sürecin sağlıklı işlemesi, sekteye uğramaması için sahada ateşkesin olması lazım. Bir tarafta sahada gruplar çatışırken diğer taraftan masada anayasayı, seçimi, seçim kanununu veya başka bir siyasi konuyu müzakere edemezler."

Çavuşoğlu, öncelikli olarak sahada ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu ateşkes konusunda Rusya'nın da duyarlı olması lazım ama garantör olarak her ülkenin de daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." dedi.