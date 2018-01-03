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Hükümetten İran halkına uyarı: Tuzağa düşmeyin

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, "Türkiye,İran’daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye,İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran’ın huzur,sükun,barış ve istikrarı,İran,İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz,kaos ve çatışmaların İran,İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır." ifadelerini kullandı.
 
Bozdağ, "İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın;kışkırtma ve provokasyonlara;kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli,basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz." dedi.

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