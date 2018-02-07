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Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu açıklamaları teröre destektir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bozdağ, 'Vahim bir yanlıştır. Bu,Türkiye’ye, Afrin’i teröristlerden temizleme,Afrin’deki teröristlere dokunma,demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir' dedi.

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Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün bazı gazetelerde yer alan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ifadeleri konusunda açıklama yaptı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu gazetelerdeki, "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının, "vahim bir yanlış" olduğunu belirtti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'ye, 'Afrin'i teröristlerden temizleme, Afrin'deki teröristlere dokunma', demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki YPG'ye 'Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK'nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri, terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."

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