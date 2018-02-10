Hükümetten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Afrin'e girmeyin' demek 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir

Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü bir devlet olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ve diğer bütün işlerini finanse edecek gücü ve kuvveti olduğunu söyledi.

Halkın devletinin ve ordusunun yanında olması, maddi manevi imkanlarını vermeye hazır olduğunu ifade etmesinin en büyük güç olduğunu ifade eden Bozdağ, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Bir gazetecinin, gelecek hafta ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretler olacağını, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini hatırlatması üzerine Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olandır. Amerika Birleşik Devletleri, kendi sınır boyu 910 kilometrelik bir alanda terör örgütlerinin yuvalanmasını, burada bir terör devletine doğru dönüşmesini görse, her gün sınırlarından taciz atışları olsa, Amerikalı sivil vatandaşlar hayatını kaybetse ve yaralılar olsa, karakoluna, askerine, polisine saldırılar olsa herhalde ABD yönetimi de, ABD halkı da 'Bunlara haddini bildirin ve bunlara fırsat vermeyin' der. Amerika da biraz empati yaptığında Türkiye'nin yaptığının çok doğru bir şey olduğunu görecektir. O yüzden buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda başkalarına söyleyeceği şey net olarak şu; artık bizi sınamaktan vazgeçin. Bizi denemekten vazgeçin. Türkiye gelinen noktada geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Bu yolda hedeflere ulaşılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri yürüyecektir. Bölge terörden ve teröristlerden arındırıldıktan, huzur barış ve sükun yeniden tesis edildikten, sınır güvenliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği temin edildikten sonra ancak harekat başarıya ulaşmış olacaktır."

Artık ABD'nin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunu görmesi. Bu sorunda Türkiye'nin haklılığını teslim etmesi ve bu haklılığa uygun davranması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bizim beklentimiz odur. PYD, YPG teröristlerine verdikleri her türlü desteği sonlandırmaları, bölgenin de Türkiye'nin de Amerika'nın da yararınadır. Bu destekler devam ettiği sürece bölgede sorun çözülmemiş olur. Türkiye NATO'da müttefik, Amerika'yla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor, ABD de bizimle iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. O zaman yol belli. Teröre destek vermeyeceksiniz, teröristlere silah vermeyeceksiniz, teröristlere eğitim vermeyeceksiniz. Teröristlerle beraber askerlerinizi fotoğraf çektirip Türkiye'ye üstü kapalı, üstü açık göndermeler yapmayacaksınız, yaptırmayacaksınız. Bütün bunalın hepsi bölgedeki gerilimi artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Umarız ki bu ziyaret Türkiye'nin gerçeklerini görmelerine, Türkiye'yi iknaya değil anlamalarına ve anladıkları gibi hareket etmelerine yol açar."

Harekatın hedefinin, Afrin bölgesinin teröristlerden, terör örgütlerinden temizlenmesi ve teröristlere ait barınak, sığınak, lojistik merkezleri, mühimmat, silah araç ve gereçleriyle birlikte hepsinin imha edilmesi, bölgede güvenliğin, barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu hedefler gerçekleşinceye kadar Afrin harekatı devam edecektir. Afrin, bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir. 'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu anamuhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir. Kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye Afrin şehir merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak teröristlerden temizleninceye kadar bu harekata devam edecektir. Netice alındıktan sonra harekat sonlanmış olacaktır. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan 'Operasyona katılan askerimize, TSK'ye destek oluyoruz. Türkiye için gerekli' açıklaması yapıyor. Öte yandan da Türkiye'nin bu işin gereğini gerektiği şekilde yapması konusundaki hassasiyetinden vazgeçmesini istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu doğrudan olmasa bile dolaylı o bölgedeki teröristlere bir destektir."

Kılıçdaroğlu'ndan "teröristlere dokunmayın" demek yerine bölgedeki teröristlere çağrı yapmasını beklediklerini vurgulayan Bekir Bozdağ, "Türkiye geliyor siz bölgeyi terk edin. Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin. Bölgeyi ve bölgedeki insanları daha fazla sıkıntıya sokmayın' diye onlara çağrı yapması lazım ama onu yapmıyor. Türkiye'ye söylüyor. Onun için bir kez daha söylüyoruz. Bölgedeki bütün yerleşim yerleri ve her karış toprak teröristlerden ve terör örgütlerinden temizleninceye kadar TSK operasyona devam edecektir." ifadelerini kullandı.