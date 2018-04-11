Hükümetten Kılıçdaroğlu'na tepki: Türkiye'nin PKK mücadelesini sulandırmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye PKK ile mücadelesini ne zaman şiddetlendirse maalesef anamuhalefet, hükümetimizi ve hükümet partisini bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan söylemlerle ortaya çıkmaktadır. Burada yapılmak istenen, Türkiye'nin PKK ve aşırı sol örgütlerle mücadelesini sulandırmaktır."

"Anamuhalefet lideri boşuna uğraşmasın, onun yaptığı hatayı biz yapmayız. Hiçbir terör örgütüyle aynı çizgiye gelmedik bugüne kadar, bugünden sonra da gelmeyiz."