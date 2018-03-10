Hükümetten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama: Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz
Adalet Bakanı Gül: '(Kılıçdaroğlu'nun yargıya talimat iddiaları) Öyle bir şey asla söz konusu değil. Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz. Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin değerlendirilmesine, bu konudaki birtakım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin değerlendirilmesine yönelik.'
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