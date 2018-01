Hükümetten net mesaj: Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar

Özlü, kentteki bir otelde Düzcespor yararına düzenlenen programa katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından gazetecilere açıklama yapan Özlü, gündemi sürekli meşgul eden "cam filmi" konusunda İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Konu hakkında iki bakanlık yetkililerinin bulunduğu ortak bir çalışma yapıldığını hatırlatan Özlü, "Bu çalışma sonucunda bir karar, bir çözüm önerisi ortaya koyduk. Bu çözüm önerisini Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Bu konuda Başbakanımıza arz aşamasındayız." diye konuştu.

- "Her türlü harekatı yapmaya hazırız"

Özlü, Afrin Bölgesi’ne harekat hazırlığının sorulması üzerine, "Bu konu, dün enine-boyuna değerlendirildi. Türkiye, kendi güvenliğini korumak için, kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede, gerek Kuzey Irak olsun, gerek Kuzey Suriye olsun, yani sınırlarımızın güvenliği ve Türkiye’nin güvenliği için, her türlü hareketi, her türlü harekatı yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

-Isparta'da düşen uçak

Dün, CN-235 CASA tipi askeri uçağın Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Özlü, şöyle konuştu:

"Teknik bir rapor hazırlanacak, bu teknik rapordan önce bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü konu teknik bir konudur, kaza mıdır, başka bir şey midir, teknik elemanlar çalışacaklar. Onların çalışmasından sonra bir şey söyleyelim, şuan bir şey söylememiz yanlış olur."

Yerli otomobil çalışmalarının sorulması üzerine ise Özlü, "Bu konuda çok konuştum. Yerli otomobil çalışması çok iyi gidiyor, bu kadar söyleyeyim." ifadelerini kullandı.