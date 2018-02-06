Hükümetten Hollanda açıklaması: Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir

'HOLLONDA'NIN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKMESİ BİZİM İÇİN MALUMUN İLANIDIR'

(Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi) Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir.

'RUSYA'NIN HAVA SAHASINI KAPATMASI GİBİ BİR DURUM YOK'

Rusya'nın hava sahasını kapatması gibi bir durum yok. Zeytin Dalı Harekatı'nda Suriye hava sahasını kullanıyoruz.

Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.